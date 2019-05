OFICINA DE ANSES PARA FEDERAL: “EN UN MISMO LODO…TODOS MANOSEA’OS”

Un párrafo de la letra del tango “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo, parece presentarse como adecuado para la sensación que causó la difusión panfletaria y comiteril de una noticia esperada por la comunidad de Federal, como es la reclamada instalación de una oficina de la Administración Nacional de Seguridad Social en la ciudad; decisión que las autoridades nacionales habían tomado hace algunas semanas, que prefirieron ocultar al presidente municipal Gerardo Chapino y la Senadora Nancy Miranda, cuando el pasado viernes se reunieron en la Quinta de Olivos con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, demorándola hasta esta semana para darles la foto a los candidatos de Cambiemos; no solo pasando por sobre el respeto institucional que los funcionarios ostentan y representan, sino intentando provocar que los dirigentes locales del macrismo se adueñen de las gestiones que desde hace más de tres años iniciaran el Intendente y la Legisladora, e incluso el Concejo Deliberante local. Frigerio quizá haya pensado que con una actitud como esta ayudaría a sus correligionarios a “arrimar el bochin” en las elecciones del próximo 9 de junio, aunque en esta comarca se interprete como un avasallamiento de las instituciones, y sus legítimos representantes.

“La oficina de ANSES para Federal… finalmente es una realidad”, se difundía de manera casi orgásmica por las cuentas de redes sociales de los candidatos, dirigentes y militantes del macrismo federalense, de Proyecto Federal 2019.

“Este martes, 21 en casa rosada, los representantes de Proyecto Federal 2019, Néstor Valiente, Fabio Schonfeld y Raúl Androsiuk se reunieron con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y el titular de Anses Alejo Maxit. En este encuentro se concretó un hecho largamente anhelado por nuestra comunidad, confirmándose que la ciudad de Federal contará con su propia oficina de ANSES, donde cada vecino de la ciudad y el departamento podrá gestionar cada uno de los trámites que brinda el organismo”.

Y agregaba: “El trabajo de más de un año por parte de los candidatos de Proyecto Federal rindió sus frutos este martes por la tarde, cuando en presencia de las máximas autoridades nacionales se confirmó la concreción de la delegación local y además se designó a quien será su responsable en el departamento, se trata de Andrea Carina Amarillo, de profesión docente, quien desarrolla actividades en el Ministerio de Desarrollo de la Nación desde el año 2006, actualmente desempeñándose en dependencias de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia y tiene una vasta experiencia en el ámbito de la acción social, motivo por el cual fue adscripta a ANSES para esta función.

Prensa – Fabio Schonfeld – Proyecto Federal 2019”

La noticia les producía tal nivel de excitación, que incluso llegó al e-mail del responsable de redacción de FEDERAL AL DÍA, desde la cuenta que una de las candidatas del macrismo local, Patricia Figueroa, quien hace algunas semanas había intentado descalificar y desacreditar, a través de su cuenta de Facebook, con una falsa historieta, y de armado forzado que rápidamente se desinflo, a la que se sumaron algunos familiares, y también representantes del sector político que integra.

Pero más allá de ello, lo que en esta oportunidad sirve valorar son los hechos, lo destacable que será contar con una oficina de la ANSES en Federal, cuando efectivamente se concrete; pero es necesario también tener en cuenta el momento, la forma y el modo utilizado para hacer conocer la noticia.

Cabe recordar que la semana anterior, más precisamente el viernes, el presidente municipal Gerardo Chapino, y la Senadora Provincial Nancy Miranda, viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo que se concretó en horas de la siesta; donde le reclamaron, entre otros temas, avanzar en las gestiones para la instalación de una oficina de la ANSES en Federal, tramitación que el Intendente y la Senadora habían iniciado hace más de tres años ante las autoridades nacionales. Frigerio, el ministro político del macrismo, prefirió ocultarles a Chapino y Miranda que sus gestiones habían finalizado exitosamente; para convocar algunos días después a los candidatos de Cambiemos del departamento, Schonfeld, Androsiuk y Valiente, y permitirles la foto que los postulantes, y el funcionario nacional, creen les servirá para “arrimar el bochín”, intentando contrarrestar los casi 3500 votos de diferencia que la Alianza CREER obtuvo en la ciudad (y ejido) por sobre la propuesta de Cambiemos en las pasadas elecciones PASO; o los 170 mil que en el territorio provincial separaron a Bordet de Benedetti.

En el oficialismo local analizan que la falta de respeto a las instituciones, y a sus representantes, ayudará a agrandar la brecha electoral local; tal como lo muestra una encuesta realizada en Federal hace una semana, que refleja un aumento de los ciudadanos que elegirían a la formula Bordet-Boxler-Chapino-Miranda, y las dificultades de la oposición para sostener el total de los votos conseguidos por Benedetti-Lucchessi-Schonfeld-Valiente, y sumar el grueso de quienes optaron oportunamente por Rauch y Passarella.

Lo que es cierto es que la decisión de Frigerio de darles este martes la foto a los postulantes locales del macrismo, y la noticia que el pasado viernes escondió a las representaciones institucionales de la ciudad, muestra una actitud egoísta y mezquina que no se condice con el reciente llamado a la concertación nacional convocada por el presidente de la nación; además de agravarse por el manoseo a los ciudadanos, que ya fue cuestionado el pasado sábado cuando se pretendió llevar a la ANSES para que realice tramites en el Comité de la UCR local, e insistir en el error al promocionar la llegada, el fin de semana, de un operativo de la Unidad Móvil del RE.NA.PER., también por fuera de las representaciones democráticas de la ciudad y el departamento; aunque en este caso ya no en el Comité, sino frente a un club de la ciudad.

La actitud del Ministro, y el aprovechamiento de los dirigentes locales de Cambiemos es reprochable; no solo por politizar y meter en la campaña a organismos del estado nacional, sino además porque uno de ellos, Néstor Valiente, es edil de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Federal; del cual se recuerda que el día de su jura se comprometió específicamente en hacer respetar a las instituciones, lo que parece haberse olvidado en la búsqueda desesperada por sumar a las voluntades que le han sido esquivas. Pero además hace suponer que si de anuncios se trata, bien podrían repetirse las fotos de aquí al 9 de junio, y siguiendo la agenda de gestiones realizadas por Chapino y Miranda, comunicar el asfaltado del Boulevard Presidente Perón, que desde hace más de tres años promete el estado nacional; concretar el desembolso de recursos del programa “Ciudad Sustentable” para el mejoramiento y ampliación de la Plante de Tratamiento de Residuos, que también se prometió hace un par de años. O anunciar el proyecto de terminación de las obras del gimnasio cerrado del Polideportivo Municipal, la definición sobre el traspaso de los terrenos y propiedades del ex ferrocarril Urquiza al ámbito del municipio, y el crédito del BID para la ejecución en Federal de primordiales obras de infraestructura en los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo, y parte de Las Flores, relacionadas con el programa PROMEBA 4; que también se gestionan ante la Nación desde hace tiempo. Las fotos que podrían tomarse son varias, tantas como las gestiones encaradas por la dirigencia institucional de la ciudad. Estaría bueno incluyan también una por el desembolso total de recursos para la terminación de las 100 viviendas del programa Habitat, conseguidas por Chapino en la Nación, que debieron terminarse hace varios meses, y que por falta de aportes del tesoro nacional llevan solo un avance concreto de obra del 23 %; con transferencias que siguen llegando a cuenta gotas, y el reconocimiento implícito de funcionarios nacionales, de que las transferencias no llegan a Federal por el estado de sequía de las arcas estatales, a pesar del cumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la documentación exigida.

En resumen, queda para destacar la prometida llegada de la oficina de la ANSES a Federal; anuncio esmerilado por la forma elegida para hacerlo, con una foto de quienes creen esto les sumará algunos votos, y el rechazo mayoritario de los que estiman que, la decisión de faltarle el respecto a las representaciones institucionales y democráticas de la ciudad y el departamento, y la utilización comiteril de la noticia, terminará teniendo un resultado absolutamente contrario al que se pretendió conseguir. Algo que en algo más de dos semana se podrá saber. (Federal al Día)

