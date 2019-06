NANCY MIRANDA: “BORDET TIENE QUE EVALUAR CÓMO SE DESEMPEÑAN SUS FUNCIONARIOS Y MINISTROS”

“Uno cuando está en esta función comete errores y no puede resolver todo lo que la gente espera, eso se ve en las elecciones. Trataremos de mejorar eso que falta”.

En comunicación con RADIO RD 99.1, la actual senadora por el departamento Federal y elegida para repetir, Nancy Miranda, sobre las generales dijo: “es una alegría y una agradecimiento a la gente que confió nuevamente, tanto en la gestión anterior como en Gerardo Chapino que estaba como intendente. Es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que venimos haciendo en estos años en una gestión en la que no fue nada fácil por la situación financiera que se está viviendo por consecuencia de lo nacional”.

“El problema de los caminos se da en toda la provincia. Hemos tenido una gestión en donde el tiempo no nos ha acompañado, en estos tres años la cantidad de precipitaciones que hemos tenido ha sido mucha. Hay cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron”.

“Uno cuando está en esta función comete errores y no puede resolver todo lo que la gente espera, eso se ve en las elecciones. Trataremos de mejorar eso que falta y seguiremos con lo que la gente considera que estamos haciendo bien”.

“El rol de los funcionarios lo tiene que evaluar el gobernador que es el responsable y las decisiones que ha tomado en los lugares. Soy una legisladora que soy muy leal a Gustavo Bordet pero no soy obsecuente en plantearle alguna situación me conocen justamente por eso y se lo he dicho, no soy de andar avalando algo que está mal. La decisión pasa por él, y es él tendrá que ver cómo se están desempeñando los funcionarios y cada uno de los ministros que tiene en su gobierno”.

“No he tenido trabas de parte de los funcionarios, siempre he recibido respuestas. Nos ha tocado recibir un ‘no’, pero es preferible eso a que te digan sí y que las cosas no se hagan. En lo personal no he tenido inconvenientes más que una o dos cosas que las pudimos solucionar”.

“Soy de insistir hasta que se consigue una respuesta. EL gobernador ha tenido buena predisposición, es una persona que uno lo llama y recibe respuesta. Ni hablar del vicegobernador que ya trabajábamos juntos cuando él era ministro de gobierno y tanto él como su equipo la mejor predisposición. Fue una alegría enterarme que va a ser el intendente de Paraná. Me consta el compromiso que tiene con la gente desde mi pequeño lugar como fue el Cimarrón, donde siempre estuvo presente”.

Me gusta: Me gusta Cargando...