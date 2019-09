MIGUEL GONZÁLEZ HABLÓ SOBRE SU LIBRO “VOCES PERSISTENTES”

El escritor dio algunos detalles sobre la obra que presentará el sábado 6 de septiembre a las 20 horas en el Centro Municipal de Cultura de Federal. ESCUCHE UN PASAJE DE SU ALOCUCIÓN.

Audio Miguel Carlos Gonzalez (Duración 03´26″)



En una nota concedida al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5 de Federal, Miguel Carlos González comentó que su libro está dividido en cuatro bloques; los días, las noches, la fe y el amor.

“En las voces que escucho durante el día, cuando uno está con los ojos abiertos y la vigilia atenta, hay siempre las que están estimulándome, con su eco; a las que a veces uno deja pasar, pero si está atento a veces produce un poema que uno va tratando de armar, o a veces también descarta”, dijo González, y continuó “la idea es tratar de entenderse a sí mismo y aportar para que el que lee encuentre una palabra que le ayude a comprenderse a sí mismo”.

En otro tramo de la nota radial explicó que su objetivo principal ha sido centrarse en el libro, “en las dos fuerzas que a mí me parecen más importantes para todas las personas, que son la fe y el amor. La fe que ayuda a mucha gente a soportar muchas ingratitudes de la vida y a pensar que puede tener un mundo mejor en otra parte. Yo tengo serias dudas con respecto a esas cosas, y las planteo en el libro. No desconozco la fuerza que tiene la fe y tampoco cuestiono la fe de los demás, sino que me cuestiono a mí mismo por tener siempre más incertidumbres que certezas”.

En el final, continuando con la definición de las partes en la que se divide su obra, se refirió al amor, sobre lo que dijo no tener dudas sobre la potencia que ejerce, “que nos mueve, nos lleva, nos trae, nos alegra y nos duele”. (Federal al Día)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...