“LA SITUACIÓN ES DESESPERANTE” DIJO VÁZQUEZ AL REFERIRSE AL MOMENTO QUE ATRAVIESAN MUCHOS TRABAJADORES

El secretario de finanzas del Sindicato de Empleados Municipal, Juan Alberto “beto” Vázquez, que llegó a Radio Integración para saludar a sus colegas, al DEM y a la gente por las fiestas, no pudo evitar referirse a la dramática situación económica que están atravesando muchos de los trabajadores, afectados por los enormes incrementos de los productos de consumo familiar y los servicios públicos. ESCUCHE QUE DIJO.

Audio Alberto Vazquez (Duración 02´31″)



“Termina un año difícil, en el que gracias a Dios ya hemos podido cobrar el sueldo, el aguinaldo, pero está muy difícil la situación”, manifestó el secretario de finanzas del Sindicato de Empleados Municipales, Juan Alberto Vázquez.

“Está todo mal, la gente está desanimada, antes de ayer nos encontramos con la noticia de que va a subir todo de vuelta”, refiriéndose al programado aumento de tarifas por servicios. “Estoy muy amargado, no tengo expectativa de nada, y creo que el próximo año va a ser peor”, continuó expresando el agente de tránsito y dirigente gremial.

“Ya se vendrán las elecciones, y no sé qué van a salir los políticos a decirle a la gente, porque con la inflación que hay la gente no está para atender a nadie. Aparte de las cosas que prometieron no han cumplido prácticamente nada. La gente está muy desanimada, los jubilados muy mal igual que todos”, expresó Vázquez; y agregó “tenemos que reflexionar bien y votar por lo mejor para nosotros. Yo tenía una pequeña esperanza de que iba a mejora algo, pero por lo que se ve no pasó”.

El gremialista comentó que “se ve la necesidad de nuestros compañeros que van desesperados a buscar ayuda, y que en muchos casos ya no se les puede dar”; refiriéndose a las órdenes de compra comercial que el sindicato extiende a sus afiliados. “La situación está muy desesperante”, aseguró Alberto Vázquez. (Federal al Día)

