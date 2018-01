La Senadora Miranda espera que en 2018 se concreten en Federal obras que ya fueron presupuestadas

Hizo un repaso por las gestiones que se pudieron concretar, y remarcó como muy preocupante no poder cumplir con la demanda de puestos de trabajo, de gente que incluso ostenta el título secundario o terciario. Señaló que 2018 será también un año difícil, “pero que será menos pesado si lo que haya que hacer lo hacemos juntos”. ESCUCHE UN FRAGMENTO DE LA NOTA RADIAL.

Audio Nancy Miranda

La Senadora Departamental Nancy Susana Miranda (PJ), consideró que el 2018 “fue un año positivo para las instituciones del Departamento Federal, en cuanto a la gestión de obras”, entre las que destacó las del Hospital Psiquiátrico Dr. Camino, del Hospital Urquiza, la finalización de un nuevo Centro de Salud en la zona de El Gramillal, “todas con fondos netamente provinciales, ya que en cuanto a las viviendas nacionales que se construyen en el departamento, en el primer año de gestión no nos enviaron ningún tipo de recurso, y recién este año hicieron un deposito, con una etapa que ya se finalizó y se rindió, y hasta ahora no ha llegado un nuevo aporte para la continuidad de las 30 viviendas que estamos haciendo en el Departamento Federal”.

“Compromiso y gestión hay, como también respuesta dentro de lo que se puede de cada uno de los Ministerios, y del funcionariado de nivel provincial, que siempre nos está recibiendo y resolviendo lo que se puede, porque hay recursos de nivel nacional que en la provincia no se han recibido”, agregó.

Puso como fundamental trabajar en el próximo año para concretar el inicio de las obras de la nueva residencia del COPNAF del Departamento Federal, “que es una obra prioritaria, y tengo el compromiso del Gobernador de que en el 2018 se va a estar haciendo, ya que no se puede continuar con la actual residencia, no reúne las condiciones necesarias para que los chicos estén ahí; y me hubiera gustado que también se avanzara en la Casa para Mujeres en Situación de Riesgo, para lo cual estamos tramitando los terrenos del ferrocarril de El Cimarrón, ya que no podemos presentar el proyecto sin contar con los terrenos. Me hubiera gustado que ya en este segundo años estuvieran comenzados, como también las tres escuelas, que ya entraron en el presupuesto, que son las escuelas 13, 11 y 9, que ya estaban por sacar las licitaciones, pero yo no quiero que eso pase sin que se pueda comenzar y realizar las obras”.

Miranda, en una nota concedida al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, no dudó en remarcar como uno de los problemas más acuciantes al de la falta de trabajo, ya que “lamentablemente trabajo estable no hay”, y continuó “hay una gran cantidad de chicos que terminaron el secundario, o un profesorado, y que están sin trabajo”, al tiempo que cuestionó que hay algunos que ingresaron a las instituciones en la anterior gestión “que no cumplen el trabajo como tiene que cumplirlo, no lo realizan como tienen que hacerlo, habiendo tanta gente con compromiso, que lo haría de otra forma y cuidarían su trabajo, pero lamentablemente hay una serie de cuestiones que no podemos resolver”.

En materia educativa resaltó la llegada de tecnicatura para Nueva Vizcaya y C. Bernardi, y una escuela secundaria Agrotécnica para la zona de La Encierra, lugar donde también se concluyó con un semi presencial “entre 30 chicos y gente grande que tuvo la oportunidad de hacer el secundario, un grupo muy lindo y de mucho compromiso, y ya hay otro primer año funcionando, en un lugar en donde nunca se pensó podían contar con la posibilidad y en esta gestión la pudimos realizar”.

En cuanto a Salud, rescató que desde la llegada de Sonia Velázquez al Ministerio provincial, se ha trabajado de buena manera; “teniendo pendiente la entrega de elementos que ya llegaron al Ministerio, y que en los próximos días vamos a estar entregando en Sauce de Luna, como es un ecógrafo, una solicitud que nos había hecho el director del Hospital Crispín Velázquez, el Dr. Pedro Salguero; como así también haber podido traer al Departamento, en menos de un mes, dos nuevas ambulancias, lo que no es poco, ya que hace mucho tiempo que no se lograba, y estamos gestionando la asignación de un utilitario y una ambulancia para el Hospital Psiquiátrico Dr. Camino”.

En el final de la nota radial, Miranda dijo que “este 2018 no va a ser un año fácil, y todos desde nuestro lugar somos parte de nuestra comunidad y responsables de lo que hagamos, pero aportando cada uno lo que podamos haremos que lo que se viene sea menos pesado si lo hacemos entre todos, y todos saben que esta Senadora para la cuestión que se necesite esta acá para escucharlos y acompañarlos desde el lugar que uno puede”. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...