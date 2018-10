LA CIUDAD TENDRÁ SU PARTIDO VECINAL: “JUNTOS POR FEDERAL”

La resolución que lo crea se conocería el próximo 14 de noviembre. Así lo adelantó el dirigente político Oscar Chao. ESCUCHE PARTE DE SUS DECLARACIONES.

Oscar Chao dijo al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, “estoy viendo a nivel nacional, y acá mismo, que el peronismo tiene que hacer una autocrítica para adentro, dar mayor participación, creo que cada vez se va concentrando en menos gente el poder del peronismo, y siento que no tenemos espacios”, y agregó “somos muchos los que alguna vez participamos en internas, y que después somos parte del club de aplaudidores, te llaman para ir al partido a aplaudir, a decir que está todo bien, pero participación cero”.

Chao expresó que hace falta que se les consulte al menos la opinión, “cuál es el proyecto que tenes, porque quizás algo les sirva”, y continuó “yo sentí que no tenemos participación”.

“Yo creo que la gente está queriendo un cambio, en este momento terrible del país, como hace mucho que no está, y se necesita de todos”, manifestó Oscar Chao; y concluyó “hable con gente que me dijo vos son loco si forman un partido vecinal perdemos todos, pero no perdemos todos, si se hubiera pensado antes, si se hubiera charlado, si hubiera habido un consenso, no pasarían estas cosas”. (Federal al Día)

LOS PARTIDOS VECINALES CONFORMAN UN ESPACIO POLÍTICO PROVINCIAL

Los Partidos Vecinales, que en muchos casos dirigen las administraciones de Juntas de Gobierno y Municipios que no son cabecera Departamental conformaron una alianza con el Partido Compromiso Federal, con el fin de conformar “un frente electoral que se posicione como tercera fuerza en la provincia” y presentar candidato a Gobernador.

La Liga Provincial de Partidos Vecinales firmó un acta de alianza con “Compromiso Federal” para conformar un frente electoral de cara a las elecciones del 2019. En el cónclave, se “acordó el fortalecimiento de la estructura vecinalista y el partido de distrito para presentar alternativas en todas las ciudades de la provincia y la posibilidad de presentar un candidato a Gobernador, acompañado por una nómina de Diputados y Senadores Provinciales”, señalaron.

Entre otros puntos del acta de la alianza, se destaca:

Respetar la autonomía de los partidos vecinales en cada Junta de Gobierno, Ciudad y en el departamento.

Respetar la pertenencia nacional a Compromiso Federal.-

La conformación de un frente electoral que se posicione como tercera fuerza en la provincia, con la posibilidad de presentar un candidato a gobernador competitivo.-

Acordar con otras fuerzas políticas de la provincia.-

Trabajar en una serie de propuestas para la provincia, que hagan especial hincapié en el desarrollo económico, la transparencia, la educación, para plantear hacer de Entre Ríos una provincia pujante.-

Seguir sumando partidos vecinales, que son la base de la democracia y que recoge las necesidades de cada ciudad y fortalecen el espacio generado.-

El conclave político acordó la realización de un pronto Congreso Provincial del nuevo espacio, en el que se constituirá una Mesa Provincial y se resolverá el nombre del candidato a Gobernador por la nueva fuerza política.

Firmaron el acta Alejandro Jacobi (Presidente Compromiso Federal) -Fernando Scuderi (Sec. General Compromiso Federal), Dario Cisnero, Pablo Lara, Alejandro Rios, (“Compromiso Federal), y en representación de los 22 partidos de la Liga Provincial de Partidos Vecinales: Dario Cisnero, Pablo Lara, Alejandro Rios, – Daniel Rossi, Cesar Garcilazo, José Zuluaga, Carlos Guillermo Reggiardo, Luis Mariani, Reynaldo Almada, Diego Bonott, Diego Pozzi, Jaime Pintorelli, Juan Jose Alagasino, Jose Arredondo, Elsa Zapata, Patricia Diaz, Miriam Quintana, Veronica Amin, Norberto Mariani, Soledad Russian, Soledad Ovejero, Claudio Garcia, OSCAR CHAO, Cristan Woler, Roni Orue, Hugo Ruppel, Elvio Gamarra.

