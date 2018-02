Jorge Taborda: “Habìa que hacer algo por los chicos”

El Presidente de la Comisión de Club El Silbido brindó detalles de las actividades deportivas y sociales que realizan en el barrio, con una importante participación de niños y jóvenes quienes encuentran en el futbol una oportunidad de superar diversas problemáticas relacionadas con las adicciones.

El fútbol es más que un deporte, y el testimonio de los integrantes de la comisión de Club El Silbido así lo demuestra. Jorge Taborda y Laura Aranda Presidente y Secretaria de mencionado club deportivo se acercaron al Programa Amanecer en Federal de LRM 910 de radio Integración para comentar el trabajo que vienen realizando con niños, jóvenes y adultos de uno de los barrios más postergados de Federal.

“Un día decidimos que había que hacer algo por los chicos, veíamos lo que estaba pasando, nos pusimos de acuerdo con otros vecinos y empezamos, hoy El Silbido ya es de primera porque anoche pagamos la reinscripción del Club” expresó Taborda.

Participan “más 60 jóvenes desde 15 años a más de 30, y 50 de 5 años a 12, quienes practican lunes, miércoles y viernes y luego de la practica compartimos jugo, factura, se van a la casa con su pancita llena” remarcó el presidente del Club.

Aranda por su parte destaca la magia que tiene el fútbol “como se dice en la jerga futbolera es pasión de multitudes y es la excusa para lograr otros objetivos que van más allá del deporte que tiene que ver con los social, la contención que necesitan los chicos, nuestro barrio es uno de los más pobres de Federal y tiene muchísima dificultades, nosotros decidimos comenzar y ponerle el pecho a todo esto” dijo.

Como proyecto más inmediato Taborda señaló “que los chicos participen del campeonato de la liga, vamos a participar con 5 categorías primera, reserva, sub 9, sub 11 y chupete, además del equipo de futbol femenino, quiero felicitar a los chicos porque muchas veces decimos que se portan de determinada manera pero nosotros los grandes no ponemos de nuestra parte y al darle un poco de contención cambian, no sé si lo vamos a cambiar a todos, pero sí se que vamos a estar con ellos”.(Federal al Día)

