GOLPIZA A JOVEN GAY: SU AGRESOR SALIÓ A PEDIR DISCULPAS

Nahuel escribió estar apenado por su violenta actitud, y que se debió al haberse enterado que Franco contó, o insinuó, haber mantenido relaciones sexuales con él. LEA QUE ESCRIBIÓ.

El denunciado, Nahuel, salió a pedir disculpas por su violenta reacción, escribiendo en su facebook:

“Le pido disculpas a toda la gente de Federal por lo sucedido ayer a la noche y reconozco lo que paso, estaba muy enojado al enterarme lo que el chico Franco gallo había dicho que yo me acosté con el hay muchas personas que me dijeron que él había dicho eso, entender que hay cosas que destruyen familias amistades etc, y si hay algo que es difícil de sostener es que soy homófobico siempre respete a todos por igual y agregar que tengo muchos conocidos que son homosexuales y jamás les falte el respeto, lo que paso no fue una cuestión de homófobia si no de algo que se dijo y me dejaba mal a mi, realmente estoy muy apenado y arrepentido de lo que paso, pero como digo hay cosas que se dicen que destruyen a una familia y dejan mal a una persona, le pido disculpas a Franco Gallo por mi reacción jamás en mi vida reaccione así y fue un impulso que tuve, mil disculpas…”

NOTICIA DE ARCHIVO: PUBLICADA EN LA MAÑANA DE ESTE JUEVES 16:

FEDERAL: GRAVE GOLPIZA A UN JOVEN QUE SE RECONOCE GAY

El hecho ocurrió alrededor de las 22,10 de este miércoles en inmediaciones del predio de la Cancha Dieguito, de Echagüe y Eulogio González. La víctima, y el victimario, son estudiantes de la ESJA Nº 3 La Cautiva. El joven agredido a golpe de puños y patadas, fue atendido en el Hospital Urquiza, y radicó una denuncia policial por el suceso.

Franco, de 19 años de edad, escribió en su cuenta de facebook:

“Que sociedad de mierda federal por eso nunca crece

Donde los homofobicos le tienen miedo que su c….. los traicione por eso le tienen tanta bronca a los chicos gay

Anoche a la salida de la escuela dos chicos uno que va al mismo curso que yo.

sin decirme el motivo comenzo a pegarme diciendome palabras como puto de mierda te voy a matar puto de mierda te odio y pegandome sin lastima me agarro a piñas y patadas en el piso fracturandome la nariz y dejandome inflamado los dos ojos y boca lastimada .

Pero bueno ahora yo digo pobres chicos por que ellos son tan homofobicos que no se dan cuenta que ellos tienen dudas de que lo sean pero bueno pobres de ellos por que yo en un par de dias mis golpes se iran pero ellos llevaran un peso gigante en su cabeza y en sus corazones que no los deja ser felices que dios los perdone. Franco gallo”

Según recabó FEDERAL AL DÍA, Franco radicó una denuncia en sede policial contra Nahuel, de 21 años de edad, con quien asiste a clases en la ESJA Nº La Cautiva; lo que fue comunicado al Ministerio Fiscal, quien deberá resolver al respecto de la continuidad de la causa por agresión.

Algunos de los comentarios agregados al muro de facebook del denunciante:

M N L: Que hijos de puta! Que te mejores pronto Franco

(Federal al Día)

