Gerardo Chapino no rehuyó ningún tema…y habló sobre su administración y el futuro político

En una extensa nota radial, el Presidente Municipal de Federal respondió a preguntas relacionadas específicamente con la gestión, proyectos y obras en ejecución, otras próximas a comenzar, la situación financiera del municipio, y algunos cuestionamientos de la oposición, entre otros varios puntos. Prefirió no confirmar que podría presentarse como candidato a la reelección, y confirmó los acuerdos alcanzados con la Senadora Miranda para avanzar en proyectos de interés ciudadano, y políticos, en forma conjunta; donde tendrá una importante participación la estructura partidaria. Chapino tuvo los mejores conceptos para el actual Jefe Comunal de C. Bernardi, José Rubén Boxler, quien se vislumbra como parte fundamental de la oferta electoral que presentará el peronismo en 2019. ESCUCHE ALGUNOS TRAMOS DE LA ENTREVISTA.

Audio Chapino (Obras Paraje Las Delicias y ayuda a pequeños productores)(Duración 04´12″)

Audio Chapino (Finanzas y criticas de la oposicion)(Duración 03´26″)

Audio Chapino (Futuro politico, relacion con Miranda y Boxler)(Duración 03´25″)



El Presidente Municipal Gerardo Chapino estuvo este sábado en los estudios de Radio Integración de Federal, y respondió a las consultas que se le hicieron.

En principio se refirió al análisis que se hace en la estructura contable municipal, para hacer algún tipo de concesión en la tasa municipal que se incluye dentro de la factura de la ENERSA, y que en los últimos días ha sido un reclamo del Presidente del CAEF, quien exigió “un gesto” por parte de la Administración Chapino, para aliviar el costo del servicio. Al respecto el jefe de Gobierno local respondió que el un 2 % de reducción de la tasa implicaría una reducción recaudatoria para las arcas municipales de $ 150.000,-, y para los consumidores unos 13 pesos cada $ 1000,- de consumo. Chapino remarcó su voluntad de analizar a fondo la cuestión, y comentó que en las últimas horas dialogó al respecto con la Senadora Nancy Miranda, quien le comentó que desde el Senado Provincial están proyectando reclamarle a la Nación la eliminación, o reducción, del IVA en ese servicio.

Enseguida hizo un extenso análisis de la exitosa última edición del Festival del Chamamé, manifestando que “estuvo a la altura de lo que esperábamos, un festival de alto nivel, que se ha venido aggiornando a las últimas tecnologías para brindar un espectáculo acorde a lo que es la envergadura de este festival, y estuvimos a la altura, con un espectáculo muy bueno y una cartelera repartida para los diferentes y gustos y estilos chamameceros”. Consultado por el resultado financiero, Chapino dijo que se está terminando el balance del evento, y “por primera vez se han podido solventar todos los gastos con los ingresos propios del Festival”.

En cuanto a las obras de reasfalta de calles, que lleva a delante la empresa LOSI, el Presidente Municipal destacó “la paciencia de los vecinos” para esperar que se concreten los trabajos, donde hubo comentarios negativos de gente que no apoya la gestión, aunque “el común de la gente supo esperar y confiar en nosotros”, y agregó “hoy el ciudadano federalense está viendo el resultado de nuestras gestiones, de nuestros viajes, de nuestros llamados, de nuestra insitencia, y que el resultado de los proyectos que se encaran desde el municipio están teniendo un resultado positivo”. El funcionario destacó como esencial el apoyo de los vecinos que se congregan en promotoras para aportar fondos a obras que luego concreta la administración municipal.

En cuanto a otras obras, en este caso la adaptación del edificio del ex hospital Urquiza para la instalación de media decena de oficinas públicas, Chapino dijo que fue tramitado en conjunto con la Senadora Nancy Miranda, “y queremos ponerlo en valor para albergar a reparticiones del estado provincial y municipal”. Para la obra fue adjudicada la empresa INCAR, la misma que realiza los trabajos de construcción de la cañada Los Tigres, entre Berardo y Lavalle, quien tiene previsto iniciar la ejecución en aproximadamente 60 días.

En la continuidad del reportaje otorgado al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, Chapino no olvidó mostrar como muy exitosa, a la gestión realizada en forma conjunta con la Senadora Miranda, para conseguir que el gobierno provincial aprobara la reconstrucción de la ruta provincial 22, en donde la empresa LOSI comenzaría a trabajar pasada la Semana Santa, sin conocerse aún si iniciarían las obras desde Concordia o desde Federal. En cuanto al Proyecto Colector Cloacal Sur y Traslado de Lagunas Decantadoras, expuso que se comenzaría a ejecutar en el segundo semestre del año.

Gerardo Chapino se mostró orgulloso por las gestiones y obras concretadas en el Paraje Las Delicias (ejido municipal), como son el enripiado de calles, levantamiento de calles, colocación de tubos, iluminación pública LED, e instalación de la ENERSA de líneas trifásicas “que costó un millón de pesos, y permite que los cuchilleros cuenten ahora con ese beneficio, al igual que la Escuela 4, a la que se le instaló un transformador para que pueda también utilizar este tipo de energía”. En el Paraje Las Delicias se ha llevado el agua potable a distintos vecinos, “y estamos brindándoles una asistencia permanente”, y expresó “para nosotros es un placer poder estar cerca de ellos y poder llevarles todas estas obras”.

Con relación a la falta de lluvias, que provocan serio problemas a pequeños y grandes productores del ejido municipal, manifestó la voluntad de su administración de seguir auxiliándolos “con un paliativo”, mientras se trabaja en el concurso de precios para una nueva compra de maíz, el que será próximamente distribuido. “No vamos a solucionar el problema de la falta de alimento natural con unas bolsas de maíz o unos fardos de alfalfa, pero tenemos la voluntad de estar cerca del pequeño productor”.

Cuando fue consultado por la problemática que le acarrea a la administración, el deficitario funcionamiento del Matadero Municipal, ahora cerrado, respondió que ha venido conversando con los matarifes locales sobre los más de 70 mil pesos que se pierde mensualmente para mantenerlo activo, al tiempo que aseguró que no volverá a habilitarse hasta tanto no se encuentra una solución consensuada, o que su Administración deba tomar buscando alternativas que se están analizando de empresarios que no viven en la ciudad. “Les dimos la alternativa de que juntos, o alguno de ellos, pueda tomar las riendas de la administración del matadero. Hay tres propuestas para debatir, y una de ella viene de afuera de la ciudad”, declaró Chapino.

En otro tramo de la extensa nota radial, Gerardo Chapino se refirió a las finanzas municipales, y dijo “estamos llevando la situación adelante con estabilidad, “también con aportes del tesoro nacional, lo que nos permite palear esta situación, en un tiempo que no es fácil para nadie”. Resaltó su decisión de aplicar importantes recursos a la ayuda de los vecinos más necesitados, “que hoy en día están pasando un mal momento, por eso la ayuda que distribuye el área de Desarrollo Social es muy grande”, con alimentos, medicamentos, algunos de ellos “que hoy no entrega el PAMI, que se los ha quitado a sus afiliados, lo que repercute porque la gente va a buscarlos al municipio”. Se suman los gastos en transporte para trasladar a personas con problemas de salud fuera de la ciudad, distintos trámites en otras localidades, “pero no tenemos sobresaltos financieros, ni queremos tenerlos, y es por ello que estamos reduciendo gastos en todas las areas”.

Días atrás desde una de las líneas internas del radicalismo, incluso desde la misma estructura partidaria, se cuestionó al Jefe de Gobierno Municipal por una presunta persecución política, al haberse reubicado a personal de la corporación. Sobre ellos dijo “en estos dos años hemos reubicado a muchas personas, lo que no ha significado dejarlos sin trabajo”; y explicó que se ha debido buscar nuevas funciones al personal del Matadero Municipal, por estos días cerrado, a lo que la UCR le adjudica el rotulo de persecución política. “Todo el pueblo sabe que ellos lo han hecho”, relató Chapino refiriéndose a acciones que fueron cuestionadas en los años que el radicalismo gobernó la ciudad, y aseguró que varios de los empleados simpatizantes de la UCR, que trabajan en el municipio, en estos días se acercaron para “expresarme que están en total desacuerdo con estas cosas, con las cartas, con los videítos, y otras cuestiones, porque se sienten bien tratados, porque nunca hicimos una discriminación”. Chapino expresó “lo único que queremos es que cumplan con sus labores, y que lo hagan con respeto”.

Al tiempo de consultársele sobre el futuro político, y la posibilidad de postularse para seguir al frente de la administración municipal, Chapino hizo mención de la posibilidad del desdoblamiento de la elecciones provinciales y municipales con las nacionales, con la PASO posiblemente en marzo de 2019 y las generales en Mayo, y comentó que ha venido conversando con dirigentes partidarios “para comenzare a mantener diálogos en pos a lo que van a ser las elecciones del próximo año”.

“Estoy para charlar, para dialogar, y si me toca ser a mí lo seré, y si hay una persona que esté en mejores condiciones que lo sea, yo estoy para apoyar”, agregó.

En cuanto a la relación política con la Senadora Nancy Miranda, contó que es buena, aunque reconoció que durante un tiempo “hemos estado trabajando por caminos diferentes, ella con sus gestiones y nosotros con la nuestra, y nos hemos unido en algunos proyectos, como el del ex hospital, la ruta 22, y otros en los que trabajamos mancomunadamente; y hace un tiempo atrás nos juntamos con Nancy a charlar para ponernos a trabajar en conjunto, a traccionar ambos un poco más, para que puedan salir algunos de los otros proyectos que tanto ella tiene por su lado, como nosotros desde el municipio, pudiendo así tener mejores resultados en nuestras gestiones”, y continuó “quizá debimos haberlo hecho desde un principio”. Chapino dijo que, en algún caso el dañino accionar de las terceras líneas de gestión, pudieron entorpecer la relación.

Roberto Lezcano, conductor del programa radial, le preguntó a Chapino sobre el valor político que le otorga al actual Jefe Comunal de C. Barnardi, José Rubén Boxler, no dudo en decir que “merece el máximo de los respetos en el Departamento Federal, al que admiro y respeto muchísimo. Nos tenemos que reunir con Nancy y con él para poder charlar”, y dio muestras de la consideración que le tiene, al manifestar que “si el Gringo estuviera dispuesto a jugar en Federal, yo le cedería mi lugar, porque tiene todo mi respeto, y es muy querido por la gente, y no solo de C. Bernardi, sino en la ciudad de Federal y el Departamento. Es una persona positiva y con futuro”.

(Federal al Día)

