Gerardo Chapino: “El desdoblamiento queda en manos del gobernador, veo positiva la boleta única”

Acerca de su posible reelección el intendente de Federal expresó: “me voy a poner a disposición de lo que digan los federalenses, ganas uno tiene de seguir”.

En comunicación con RADIO RD 99.1 el intendente de Federal comentó acerca de las reiteradas visitas del gobernador a esa localidad del norte entrerriano y aseguró: “tenemos buena relación con el gobernador, ojalá tenga el cariño por el pueblo federaense. Vino antes de ayer para la apertura de sobres de una obra muy importante que hace bastante tiempo Federal la tenía en un proyecto del nuevo colector cloacal de la laguna”.

“Se han conseguido algunas cosas del gobierno nacional, acá hay un pueblo por eso cuando salgo a gestionar siempre digo que hay que dejar las banderas de lado y ahí es donde se ven los resultados. Bordet antes de ser gobernador me decía sentía un compromiso con el norte entrerriano para que tenga un apoyo más importante”.

“Rogelio Frigerio nos ha dicho personalmente que es un año en donde no hay recursos. Hemos querido acelerar algunas gestiones y la respuesta es que no hay fondos”.

“Todos sabemos la intención de nuestro gobernador. Lo veo muy bien, es una persona que tiene una imagen positiva, a la gente le gusta su modo de gestionar, de buen diálogo y de no confrontar, en estos tiempos debemos dedicarnos a eso”.

“Me gusta el accionar de nuestro gobernador. Para los momentos electorales los enfrentaremos y después tendremos que gestionar para que, en el caso del gobernador, la provincia reciba lo necesario de Nación”.

“Se habla de la candidatura del ministro Frigerio, pero no lo he escuchado de su boca. Al contrario por ahí lo hemos cargado con su aspiración pero él no emitió nada. Falta mucho y no a la vez para comenzar a hablar sobre la campaña de 2019 y no sabemos si va a haber algún tipo de reforma electoral o no”.

En cuanto al desdoblamiento de las elecciones el intendente de Federal dijo: “queda en manos del gobernador. Sé que ha estado hablando con Castrillón y que sabe mucho de eso. Bordet buscará la forma de hacer alguna reforma, algo que sirva para los entrerrianos. Como no ha tomado una decisión nuestro gobernador, no estamos al tanto de cuál puede ser su perspectiva respecto a esto”.

“Con respecto a la boleta única también puede ser respecto a los tiempos y al modo de votación. La boleta única se que estaban viendo el sistema, y que puede ser un sistema acertado y menos traumático en el momento de los escrutinios. De mi parte lo veo positivo, pero es una decisión que tiene que tomar nuestro máximo dirigente el gobernador y veremos que resulta mejor para el momento democrático de los entrerrianos”.

Acerca de su posible reelección expresó: “me voy a poner a disposición de lo que digan los federalenses. Hoy en día mediante una encuesta uno sabe si está en condiciones de seguir o no. Me sometería tranquilamente a una encuesta”.

“Ganas uno tiene de seguir. Acá o donde sea pero siempre y cuando esté en consideración de la gente. Si la gente piensa que no, yo tengo una profesión, no vivo de la política porque quizás uno hasta pierde económicamente, en tiempo pero es realmente una vocación. Nos pondremos a consideración, si la gente dice que si lo hablaré con mi familia y si es no entiendo que tanto tiempo en el poder no sirve”.

“Me siento con fuerza para seguir no tengo problema de compartir la poca o mucha experiencia que uno ha adquirido”.

