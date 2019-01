FEDERAL: RECLAMAN RESPUESTAS INSTITUCIONALES ANTE LOS RECIENTES HECHOS DELICTIVOS EN LA CIUDAD

Convocada a través de las redes sociales, un pequeño grupo de vecinos se concentró en el centro de la plaza principal de Federal, para discutir algunas acciones a seguir en búsqueda de respuestas institucionales ante los recientes sucesos delictivos acontecidos en la localidad. Los presentes coincidieron en la necesidad de elaborar un petitorio, que estará a la firma de los vecinos que prefieran sumarse, para ser presentado ante distintas instituciones locales y provinciales. ESCUCHE Y VEA IMÁGENES DE LA AUTOCONVOCATORIA.

Audio Vecinos Autoconvocados por Reclamo de Seguridad (Duración 02´00″)



“Estamos esperando hace mucho tiempo que se tomen los recaudos, que se haga lo que se tenga que hacer, que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades, de sus compromisos, porque los ciudadanos de Federal no nos merecemos esto; no podemos transitar con tranquilidad, no podemos estar al frente un negocio, y eso no puede ser”, dijo la concejal Parella antes de leer un bosquejo del petitorio que será puesto a consideración de los vecinos de la ciudad.

El texto del petitorio dirá: “los vecinos autoconvocados en virtud de los difíciles acontecimientos en el departamento Federal, queremos manifestar nuestra preocupación y malestar por la falta de respuestas ante los hechos delictivos; y solicitamos a las autoridades pertinentes actúen en consecuencia, ya que son los responsables de proteger a los ciudadanos”.

Una vez que el documento sea redactado, y enriquecido con mayores datos, se distribuirán copias en comercios locales, a donde los que quieran podrán acercarse para firmarlos.

Entre los presentes en la autoconvocatoria se observó a los ediles Parellla y Valiente (UCR-Cambiemos), al precandidato a la presidencia municipal de la ciudad, Fabio Schonfeld, sumándose luego el vicepresidente municipal, Rubén Wetzel, y la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Administración Chapino, María Isabel Kessler.

Acordaron que volverán a encontrarse en el centro de la plaza Urquiza, el próximo jueves 17 a las 20,30 horas. (Federal al Día)

