FEDERAL: PRECANDIDATOS RADICALES NO OCULTARON SUS DESEOS DE SALIRSE DE CAMBIEMOS 

Los precandidatos a la presidencia municipal y vice, por la agrupación interna Evolucionar, María Angélica Rausch y Maximiliano Luna, no dudaron en marcar su decepción por la administración nacional de Mauricio Macri, y la voluntad de “volver al partido, nosotros somos radicales y lo vamos a seguir siendo, y queremos seguir siendo la Lista 3”. Rescataron a Lavagna y Losteau, como dirigentes que pueden llegar a llevarse a una importante porción del radicalismo. También marcaron la trascendencia dirigencial que en su tiempo tuvieron el ex gobernador Sergio Montiel y el ex senador nacional Arturo Vera. La propuesta se completa con Juan Pablo Passarella, como precandidato a Senador Provincial. ESCUCHE UN TRAMO DE SUS DECLARACIONES.

Precandidatos radicales de la agrupación Evolucionar de Federal, realizaron declaraciones en el programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, y se explayaron en las propuestas que llevan adelante en pos de lograr el apoyo de la ciudadanía en las elecciones PASO del próximo 14 de abril.

La precandidata a la presidencia municipal, María Angélica Rausch, dijo “estamos recorriendo los barrios casa por casa, presentándonos a los vecinos con nuestra propuesta, lo mismo que estamos haciendo en Colonia Federal. Los escuchamos, nos comentan sus necesidades, sus historias y cómo les va con respecto al gobierno municipal, y al gobierno provincial en el caso de la Senadora”.

Maximiliano Luna, precandidato a vicepresidente municipal, contó que “la gente encuentra problemas en la calzada vial urbana, las calles de ripio y calles de asfalto, problemas en la recolección de basuras, en la iluminación, en resumen los servicios básicos que tienen que cumplir el municipio”, y agregó “nuestra propuesta de gobierno va a ir girando en torno a solucionar estas cuestiones”.

“La gente se queja de la cuestión nacional, nosotros también la entendemos, la sufrimos, no la compartimos, no tenemos puntos en común con Macri, pero bueno, formamos parte de un frente por decisión de un congreso radical; y entendemos que todo viene en cadena, que el gobierno provincial viene también sufriendo el tema del ajuste, porque yo soy docente y no nos están pudiendo aumentar los sueldos, y también vemos que el gobierno municipal no está pudiendo hacer eso con los empleados, que me han mostrado recibos de sueldos, algunos tienen 4 mil pesos de básico; entonces nosotros vamos a bajar el sueldo de los funcionarios para poder jerarquizar al empleado municipal”; expresó Rausch, y criticó también las “excesivas” dietas de los legisladores provinciales.

“Cuando la gente te elige lo hace para que seas servidor del pueblo, y no para que te enriquezcas”, afirmando ella, y su precandidato a vicepresidente municipal, que en la actualidad los funcionarios políticos municipales se están enriqueciendo con sus sueldos.

Rausch se refirió además a la problemática de los caminos de Colonia Federal; y continuó explicando “quiero hacer las cosas bien, quiero ayudar a la gente porque conozco sus necesidades, que Federal sea una ciudad renovada, que se desarrolle, que los pequeños productores rurales puedan sacar su producción, y no depender de los caminos, o que no tiene mercados, buscar un mercado afuera, para no solo depender de la colocación de sus productos en Federal, que es muy difícil”; y apuntó también a los jóvenes cuando expresó que “necesitan un trabajo genuino, y nuestra idea es que si tuviéramos una vacante en el municipio la concursen, y no porque a algún funcionario se le ocurre que necesita un puntero barrial tenga que venir a ocupar un cargo en el municipio”.

“Nosotros tenemos una responsabilidad social para con nuestra comunidad, y lo que vamos a hacer es solucionar los problemas de la gente, porque ya no se puede permitir más que nuestros gurises sigan jugando al lado de una cuneta con aguas servidas”, dijo Luna; mientras Rausch declaraba “nosotros vamos a hacer que el vecino pague gustoso las tasas porque van a volver en obras, porque se van a ver”.

En cuanto a lo cultural, la precandidata a la presidencia municipal explicó “nosotros queremos seguir con lo que se está haciendo en el salón cultural, pero queremos extenderlo a los centros municipales que hay en los barrios, y en la Colonia Federal”.

POSTULACIÓN:

“Mi candidatura surge de una asamblea que me propone como candidata, yo no me propuse como Intendente, yo salí de un grupo y estoy honrada de que me haya elegido, y me acompañe”; explicando que antes de que se resolvieran las candidaturas “se hicieron varias reuniones en el comité con las distintas líneas, y él (Fabio Schonfeld) siempre manifestó que quería ser el candidato a Intendente, hubo negociaciones para los distintos cargos que lo acompañen, y siempre manifestó que su gente era la que él proponía”, dijo Rausch.

Maximiliano Luna agregó “está en su derecho, y es derecho nuestro también ofrecer una alternativa para la sociedad, y los radicales e independientes van a decidir quiénes van a ser sus representantes para las generales”.

Reconocieron que sus adversarios internos llevan una ventaja en el tiempo de campaña, “ya que están recorriendo la ciudad hace dos años, y nosotros recién cumplimos un mes de campaña”. Luna declaró que la demora en la conformación de las listas de Evolucionar, se debió a la indefinición a la hora de decidir la precandidatura a la presidencia municipal. “Esto no salió de una reunión cerrada, fue un proceso donde estaban varios sectores del radicalismo, y después quedamos solo con Evolucionar”.

“Tenemos el apoyo de gente que está en el comité, que decidió mantenerse al margen para luego apoyar al ganador, tenemos el apoyo de otras líneas internas del radicalismo, de gente que perteneció al lucchessismo, al torrismo y al verismo”, manifestó Rausch, al tiempo que negó que fueran representantes solo del torrismo, sector que encabezara en los últimos años quien fuera presidente municipal, entre 2011 y 2015, Felipe Antonio Torres.

EN CAMBIEMOS,…PERO CON EL DESEO DE ALEJARSE:

La precandidata Rausch, como Luna, dejaron bien en claro su decepción con la presidencia de Mauricio Macri. “Hemos creado una carcasa bastante importante los radicales, y una paciencia enorme tenemos”, manifestó Luna, y continuó “los radicales de los pueblos pequeños nos estamos comiendo un sapo, porque pensamos tal vez engañados, que en esta alianza electoral íbamos a tener alguna participación en el gobierno, y ni siquiera nos atienden el teléfono”.

“El rompimiento de Cambiemos sigue latente, y esta sonado lo de Lavagna o Losteau, como quienes podrían suplantar a Macri, y nosotros nos emocionamos, porque si hay un radical que enfrente a Macri obviamente que lo vamos a apoyar aojos cerrados. Lavagna puede llevar a rescatar a varios radicales”, declaró Luna.

Personalmente se mostraron tentados en huir del Cambiemos macrista. “Nos tienta volver a las bases, nos tienta volver al partido, nosotros somos radicales y lo vamos a seguir siendo, y queremos seguir siendo la Lista 3, esa es la cuestión”, reveló Rausch.

“Para dentro del radicalismo, con los amigos que tenemos en la provincia, coincidimos en la falta que le hacen a este radicalismo un Montiel (Sergio A.) o un Arturo Vera”, ampliando Maximiliano Luna que el último “fue un dirigente de llegada provincial, que se enfrentó a quien fuera sin importarle quien estuviera al frente, y si hoy estuviera una figura como él, el PRO no se llevaría los 6 diputados que se está llevando en la Alianza Cambiemos”.

En el final, al consultársele, la precandidata a la presidencia municipal de Federal por Evolucionar, María Angélica Rausch, expresó sin dudarlo que se iría del Cambiemos macrista, donde cree estarán hasta que se realice la próxima Convención Radical. (Federal al Día)

