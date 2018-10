FEDERAL: OTRINO ESPERA CON EXPECTATIVAS QUE CHAPINO ACCEDA A OTORGARLE UNA NUEVA PRÓRROGA A SU BOLICHE

En pocos días espira el tiempo otorgado en marzo por el Concejo Deliberante de Federal, como último plazo para el traslado de los boliches bailables fuera del radio céntrico de la ciudad. Pablo Otrino, propietario de uno de los boliches de la ciudad, elevó una nota al presidente municipal Gerardo Chapino exponiendo las razones por las que no podrá concluir las obras de su nueva disco, en la periferia sur de la ciudad, y reclamó más tiempo para seguir realizando la actividad comercial en el emplazamiento que actualmente ocupa. ESCUCHE PARTE DE SUS DECLARACIONES A RADIO INTEGRACIÓN.

Audio Pablo Otrino (Duración 04´58″)



Según la Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Federal, el último plazo para que los boliches salgan del centro de la ciudad, vence el próximo 9 de noviembre. Recordemos que la Ordenanza original, que dispuso que esa actividad debía trasladarse a la periferia, fue enviada al Concejo Deliberante por quien por entonces era el presidente municipal, Juan Carlos Lucchessi, y aprobada en septiembre de 2007. Establecía el término de 5 años para que ello se produjera. Han pasado once y aún no se ha ocurrido. Por estos días es Gerardo Chapino, el actual presidente municipal, quien tiene la responsabilidad de resolver el asunto, puesto que el propietario del boliche pop de la calle Mitre ha manifestado que no podrá concluir con las obras, para el 9 de noviembre, y ha reclamado se le conceda más tiempo para permanecer con la actividad dentro del radio urbano. Una decisión en ese sentido favorecería también al propietario del boliche tropical de la calle Arienti, pero estaría provocando el malestar de quienes habitan en inmediaciones de ambos locales.

En la mañana de este sábado hizo declaraciones el propietario de Hassan Disco, Pablo “coco” Otrino. Reconoció que el municipio ha debido prorrogar repetidamente la Ordenanza de origen, de cuando el lucchessismo dispuso que los boliches debieran salir del radio céntrico de la ciudad, pero aclaró “he seguido siempre los canales legales y posibles para poder seguir trabajando”.

Otrino, expresó al programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, que el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, enfrenta una situación que no será sencilla de resolver, y explicó que fueron diversos los motivos que no le permitieron cumplir con los trabajos programados para completar las obras y poder habilitar el local bailable del acceso sur a la ciudad por la ruta provincial 22, dentro de los ocho meses otorgados en la última prórroga. “Tuve muchas dificultades con las cuestiones técnicas, además de las dificultades financieras provocadas por el deterioro de la economía nacional”, dijo.

El comerciante federalense coincidió en que son valederas las razones u opiniones, que trascendieron, de que el Concejo Deliberante ya no podría remediar el asunto, o que no estaría dispuesto a hacerlo; y aclaró que si no hubiera una norma que le permitiera seguir trabajando con su boliche en el radio céntrico, no hará falta que personal municipal o policial acudan a cerrárselo, porque no abrirá. “A mí no me va a clausurar nadie, porque no voy a hace nada que no corresponda”, sentenció.

Otrino comentó que el presidente municipal Chapino visito la obra que lleva a delante en la periferia sur de la ciudad, “y quedó muy conforme como se estaba trabajando, como se hizo, los materiales que se usaron”, y agregó “mi motivo era obviamente que él lo viera para que yo pudiera solicitarle la prórroga, y bueno él quedó conforme, me escuchó, y obviamente tendrá que tomar su recaudo para proteger su gestión”.

“Mi condición personal a veces me hace ser un poco ansioso, y lo estoy por saber”, expresó Otrino respecto de la resolución que deberá tomar el gobierno municipal de Federal. “Faltan menos de 10 días, porque el sábado 3 de noviembre es el último día que yo abriría, después no hay necesidad de nadie vaya a clausurarme, porque no voy a abrir”, declaró, al tiempo que aclaró que habrá otros lugares que tampoco van a poder funcionar.

“Yo lo semblante al Intendente, le vi la cara de que si que pude ser”, refiriéndose al otorgamiento de una nueva prórroga. “Hablamos bien, me entendió, pero él tiene hoy una papa caliente que heredó”, concluyó Pablo Otrino. (Federal al Día)

