FEDERAL: MEZCLAN A LA ANSES CON LA CAMPAÑA DE CANDIDATOS DE CAMBIEMOS

Sin disimulos, el candidato a Senador de Cambiemos de Federal, Néstor Valiente, publicitó la llegada de la responsable de la ANSES de Chajarí, Isabel Pesoa, para la promoción de programas de la entidad. Causó sorpresa que la funcionaria de una repartición nacional llegue al Departamento, sin interactuar con instituciones oficiales, y programe su actividad en recorrida con el candidato a legislador del PRO-Radicalismo; incluso utilizando el mismísimo Comité de la UCR de Federal como lugar de convocatoria a los vecinos.

El miércoles el candidato a Senador, Néstor Valiente, promocionó en su cuenta de Facebook la llegada al Departamento Federal de Isabel Pesoa, funcionaria de la ANSES de la ciudad de Chajarí; lo que no tendría nada de especial si no fuera porque esto sucede en medio de la campaña hacia las elecciones de junio; y además se planifica realizar como parte de una recorrida matinal del candidato por la localidad de C. Bernardi, este viernes; y en la mañana del sábado la oficina de informes se instalará en el Comité de la Unión Cívica Radical de la ciudad cabecera departamental, para lo cual se ha convocado a los interesados a realizar trámites relacionados con la entidad nacional.

Trascendió que algunos de los temas a informar se relacionan con los créditos de los que dispone la ANSES. Este jueves, el candidato radical Valiente dijo a un medio de comunicación local “desde el 2015 para este tipo de beneficios no hay un intermediario, no hay un porcentaje que quede de camino, no hay un puntero político que realice un trámite”, contradiciendo sus dichos al convocarse la campaña “informativa” a la sede partidaria del radicalismo.

Ya se oyeron muchas voces repudiando la utilización de un organismo público en la campaña proselitista, y por ende de los vecinos necesitados de los servicios de la ANSES, que en este caso no acudirán a dependencias de oficinas pública e institucionales, sino que deberán hacerlo a una sede partidaria, situación que dicen no se recuerda haya pasado antes en Federal. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...