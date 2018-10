FEDERAL: HABILITARON EL PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE LA RUTA 127

Al acto de inauguración de la moderna infraestructura, construida a la altura del kilómetro 197 de la Ruta Nacional 127, asistieron funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad de la Región V, y del Distrito Entre Ríos, como también autoridades gubernamentales de Federal y C. Bernardi; y del Escuadrón de Gendarmería Nacional. ESCUCHE PARTE DE LA CEREMONIA, Y VEA IMÁGENES Y VIDEO.

Audio Rubio-Marchisio-Jetter (Duración 04´23″)



Pasadas las 14 horas de este jueves, quedó habilitada la moderna obra para el Control de Pesos y Dimensiones de la Ruta Nacional 127, construido en el marco del Plan Vial Federal del Ministerio de Transporte de la Nación, que contempla la puesta en valor de más de 70 balanzas en todo el país.

Al acto asistieron la Gerente de la Regional NEA Región V, Ingrid Jetter, la Subgerente de Control de Pesos y Dimensiones de la DNV, Mercedes Marchisio, el Jefe del 17 Distrito Entre Ríos, Antonio Julián Rubio, el Jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Osvaldo Nanni, y los presidentes municipales de Federal y C. Bernardi, Gerardo Ramón Chapino y José Rubén Boxler, entre otros.

“La inauguración de este Puesto de Control de Pesos y Dimensiones sirve primero para salvar vidas, y además para cuidar nuestras rutas del exceso de cargas, para que puedan durar”, dijo el Jefe del Distrito 17 Entre Ríos, Antonio Julián Rubio, y agregó “a la vista están las instalaciones, con la tecnología de punta, peso total, peso por eje, siendo el primer puesto que se inaugura en el país con este diseño, para una ruta por la que transitan más de 1400 vehículos diarios, y donde el 40 % corresponde a transporte de cargas.

La Subgerente de Control de Pesos y Dimensiones de la DNV, Mercedes Marchisio, manifestó que “desde que estoy en Vialidad, desde hace más de 30 años, Entre Ríos es la primera vez que tiene una infraestructura de esas características, asimilable al primer puesto modelo de nuestro proyecto, que hemos incorporado e implementado”, y agregó “realmente es muy importante realizar este control de cargas, porque toda la inversión que se pueda hacer en rutas no sirve de nada si no las mantenemos, si no controlamos los excesos de pesos”.

En el final, y antes del corte de cintas, hizo uso de la palabra la Gerente de la Regional NEA Región V, Ingrid Jetter, quien dijo “para mí también es un orgullo que sea Entre Ríos, y en esta región, donde se esté inaugurando el primer puesto modelo, que fue diseñado e incorporado a las nuevas PPP”. La funcionaria resaltó como muy positiva a esta infraestructura, “puesto que va a captar un gran tránsito internacional”, aprovechando la oportunidad para dirigirse al funcionariado de Gendarmería Nacional, que se encontraba presente, y mencionarles que “estas oficinas estuvieron pensadas y construidas para que la fuerza de seguridad también sea parte de este puesto, por lo que nos encantaría que acá también se hagan los controles rutinarios que Gendarmería está llevando adelante”. (Federal al Día)

