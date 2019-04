FEDERAL: EL RESPONSABLE DEL ÁREA MUNICIPAL DE LA PRODUCCIÓN EXPUSO SOBRE ALGUNOS OBJETIVOS QUE BUSCARÁ ALCANZAR

El médico veterinario Humberto Molina, es desde hace pocos días el nuevo responsable del área de la producción del municipio local. ESCUCHE QUE EXPUSO EN UNA NOTA RADIAL.

Audio Humberto Molina (Duración 04´03″)



En un reportaje radial, el recién designado como responsable del Área Municipal de la Producción, el médico veterinario Humberto Molina, dijo “para mí esta es una oportunidad y un desafío para poder seguir con lo que yo venía haciendo, ya que como todos saben trabaje muchos años en la escuela agrotécnica, prestando servicios no solo como docente sino también en el ámbito rural; como también en su momento haber sido técnico de Cambio Rural y Grupo Giser, que me permitió, no solo en la Colonia Federal sino en toda la zona rural, acercarme al productor y brindar servicios”.

En su participación en el programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5, Molina dijo que “los recursos económicos con los que se cuenta para trabajar, en general son acotados, pero igualmente hay muchas cosas para hacer; por ejemplo en un primer momento retomar con lo que se venía haciendo, y mi idea es poder acercarme al productor, captar las necesidades, y en base a eso ir trabajando no solo con recursos, sino con otras herramientas, como son la capacitación y la información que el productor muchas veces está requiriendo”.

“Yo creo que lo que se está manifestando, principalmente en los productores jóvenes, es la demanda de capacitación para poder insertarse en el trabajo. Estamos atravesando una situación muy difícil, donde por ejemplo organizaciones de ladrilleros o las cuchillerías se están encontrando con un mercado que no está demandando sus productos, y esto es muy preocupante por la gente está llegando a vender sus productos al costo”, expresó Molina.

“Hay variantes que se pueden trabajar, ya sea en la búsqueda de mercados o en otras alternativas”, y continuó “el municipio está tratando justamente de llegar a estos grupos preformados, porque es difícil a veces juntarse con los particulares; por eso lo importante es trabajar en grupos y desde el municipio poder llegar a ellos para intercambiar ideas”.

El responsable del Área Municipal de la Producción expuso que también es importante apuntar a incentivar la producción de cerdos, la apicultura, la avicultura, “y el sistema de granja integral que se adapta perfectamente a la Colonia Federal”.

Molina insistió en la necesidad de juntar a la gente, armar equipos de trabajo, capacitarlos, “y trabajar juntos con el INTA, la escuela Agrotécnica, y la Secretaría de Huerta Familiar, entre otros; “para llegar a lograr emprendimiento y alguna otra fuente de trabajo que sea rentable en esta zona”.

“Hace mucho que vengo pensando en la posibilidad de formar un centro de capacitación en carpintería, en zona de Las Delicias donde se concentra la gente, con muebles rústicos y maderas de nuestra zona, favoreciendo la mano de obra no solo del que extrae la madera sino del que la fábrica, para poder llegar a un mercado, impulsar otra actividad”, y agregó Humberto Molina “después también la parte animal, ya saliendo del ejido, la avicultura por la demanda de pollos y huevos es algo que se puede dar, al igual que las huertas, donde hay gente que la está trabajando muy bien”. (Federal al Día)

