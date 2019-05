FEDERAL: EL MINISTRO BENEDETTO RECORRIÓ OBRAS JUNTO AL INTENDENTE CHAPINO Y LA SENADORA MIRANDA

Fue en la mañana de este martes. Luego de observar los trabajos que se desarrollan en diferentes lugares de la ciudad, el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos, Luis Benedetto, junto al jefe de gobierno local, Gerardo Chapino y la legisladora provincial, Nancy Miranda; dio detalles a los medios de comunicación locales del avance de obras y futuros proyectos a encarar en la ciudad y el departamento. VEA IMÁGENES Y VIDEOS.

Audio Benedetto-Miranda-Chapino (Duración 09´56″)



“Camino permanentemente la provincia, y a Federal vengo más seguido, porque es parte del trabajo que vengo haciendo durante muchos años con nuestro gobernador, el de estar en el lugar y ver las obras; en este caso había consensuado con Gerardo (Chapino) y la Senadora Miranda para poder hacer la visita”, y continuó dando detalles del recorrido por la ciudad, puesto que la situación climática de los últimos días impidió llegar a algunos lugares del territorio departamental.

Los funcionarios recorrieron las obras que se ejecutan en la Cañada Los Tigres, entre Berardo y Lavalle, “una obra hidráulica bastante compleja”, dijo Benedetto, “en el sentido de su ejecución, puesto que es a cielo abierto, lo que ha demorado los plazos. Hemos estado en conversación con algunos de los vecinos que nos han manifestado el beneplácito de que hoy y ano se inundan, como pasaba antes, a pesar de no estar terminada la obra”. El funcionario de la gestión Bordet, reconoció que no se va dentro de los plazos estipulados, una por la situación climática, pero además por algunos inconvenientes de la empresa, “a la que se ha notificado y aplicado una multa por no avanzar con la obra en tiempo y forma”.

“También recorrimos la obra del ex hospital, donde será el futuro centro cívico de la ciudad”, dijo Benedetto, “que esta prácticamente en la mitad del grado de ejecución, esperemos que en pocos meses más la obra esté terminada, lo que va a ser para la provincia un ahorro en alquileres, y también para darle a la comunidad mejores servicios, ya que varias oficinas públicas van a estar concentradas en un solo lugar”.

El Ministro visitó también las obras de lagunas decantadoras y colector cloacal sur, “una de las más importantes de la ciudad, que es prioridad entre las solicitadas por el presidente municipal Chapino ante nuestro gobernador; y va con mejor ritmo, a pesar también de ser afectada por las condiciones climáticas que nos juega en contra, habiéndose aprovechado el tiempo en la extensión de cañerías del colector. La obra va en un 25 % aproximadamente, y dentro de los plazos previstos en el plan de obras”.

Benedetto, junto a Chapino y Miranda, visitaron también el lugar donde funciona la escuela de educación integral N° 13, edificio que “aunque no es el ideal le hemos hecho una serie de mejoras, con lo necesario para poder realizar ese tipo de educación”, dijo el funcionario, y agregó “es un paliativo hasta que podamos diseñar las reformas que hemos encarado en el proyecto de la nueva escuela”.

En cuanto a las propuestas presentadas por las empresas para la ejecución del nuevo edificio de la residencia Socio-Educativa del COPNAF de Federal, Benedetto explicó sobre algunos inconvenientes en la tramitación con las oferentes, “las comisiones de estudio han trabajado, y en caso de que no encontremos una solución habría que hacer un nuevo llamado a licitación pública, que es lo que no queremos para no demorar más el comienzo de las obras”.

PROMEBA 4 PARA LOS BARRIOS EL SILBIDO, ITATI Y 25 DE MAYO:

El proyecto gestionado ante la provincia de Entre Ríos por la Administración Chapino, luego de no conseguir el apoyo ante la administración nacional, avanza con el consentimiento del gobernador Bordet “para tomar el financiamiento y llevar adelante esta obra, habiéndose hecho ya una evaluación del proyecto, su adaptación, por lo que esperamos que aproximadamente en 30 días esté terminado para presentárselo oficialmente en la parte técnica; en cuanto a lo financiero el ministerio de economía de la provincia ya ha avanzado para la toma del crédito al el BID”, proyectándose obras de saneamiento, cloacas, desagües pluviales, cordón cunetas, iluminación y espacios verdes, en la primera etapa.

“Nuestro objetivo es que presentado esto antes de fines de mayo, podamos acceder al préstamo y antes de fin de año tener adjudicada la obra para poder llevarla adelante. Es uno de los objetivos que nos ha planteado conseguir nuestro Gobernador, al igual que otra similar en la ciudad de Villaguay”, comentó Benedetto.

PRIORIDADES EN OBRAS PROVINCIALES:

Ante la difícil situación económica que vive el país, “nuestro gobernador nos ha dado las instrucciones precisas de que todas aquellas obras que se encuentran en ejecución no se detengan, y se culminen, como primer objetivo; en segundo es seguir trabajando en proyecto y la búsqueda de financiamiento externos, que va a ser una de las herramientas fundamentales en los años venideros, para poder avanzar en lo que es infraestructura básica, que son las obras que se necesitan, y es así que hemos abierto conversaciones permanentes con entidades financieras a nivel nacional e internacional, como son el Fondo Fiduciario Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación de Fomento Andino, entre otras, donde tenemos equipos trabajando permanentemente, y pensamos reforzarlo en este momento dado que va a ser la fuente principal de financiamiento, dado la situación del país, la provincia y los municipios, que deberán atender con sus recursos lo que antes era atendido por Nación, como es salud, desarrollo social, que son muy importantes y no se pueden dejar de lado”, declaró el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del gobierno de Entre Ríos.

QUE DIJERON MIRANDA Y CHAPINO:

“Con Luis (Benedetto) estamos en continuo contacto”, dijo la Senadora Provincial Nancy Miranda. “Hoy lo llevamos a la escuela 13 para que vea cuales fueron las modificaciones que habían solicitado los docentes, que se hicieron con dineros del Ministerio, y para que se evalúen las modificaciones del proyecto, puesto que cuando se lo diseño la escuela tenía 17 alumnos y hoy tiene 60”.

Contó Miranda sobre los problemas en la Escuela 60, cerca de El Yeso, “a la que se le cayó un árbol encima, y le destruyó pate del techo. Le presentamos el proyecto para su reparación al Ministro, y él se comprometió en asignar los fondos lo más pronto posible”.

“Tenemos varias obras pendiente”, continuó Miranda, “como el tema del edificio del COPNAF”.

El presidente municipal Chapino, se refirió al proyecto de extensión de más de 10 mil metros de redes domiciliarias de gas natural, estimando que en el mes de mayo se hará la licitación para su ejecución. La obra tiene un presupuesto de más de 25 millones de pesos.

Remarcó su agradecimiento con la gestión provincial por las obras otorgadas a la ciudad y el departamento, “por el acompañamiento permanente”, y expuso sobre un número importante de proyectos presentados, muchos de ellos condicionados por las dificultades económicas y financieras imperantes en el país. Entre ellos la ampliación de la planta de tratamiento de residuos, la nueva terminal de ómnibus, la pileta en el camping municipal, la terminación del gimnasio techado del polideportivo municipal, entre otras. (Federal al Día)

Me gusta: Me gusta Cargando...