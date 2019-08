FEDERAL: DELEGADOS DE LA ATE MUNICIPAL RECLAMAN AUDIENCIA CON CHAPINO

Los delegados Ariel Roberto Demichelis y Luis Alberto Arevalo, expresaron su malestar por la no concreción de la audiencia que dijeron solicitaron al presidente municipal Gerardo Chapino. Cuestionaron que se dialogue solamente con los representantes del S.E.M. y U.P.C.N. ESCUCHE UN TRAMO DE LAS EXPRESIONES DE LOS DIRIGENTES.

Audio Demichelis-Arevalo (Duración 01´44″)



“Hace dos meses que estamos militando en la municipalidad de Federal, tenemos casi 50 afiliados, y se nos está complicando trabajar porque el intendente no nos recibe”, dijo Demichelis; mientras Arevalo agregó “nosotros al intendente no vamos a ir a pedirle lo que no corresponde, solo lo que le corresponde a los trabajadores”, y agregó “ahora están pasando a planta a algunos trabajadores y no nos dejan participar a nosotros, y se repartió la torta entre UPCN y el Sindicato de Empleados Municipales”.

Remarcaron que en el ámbito municipal solo la ATE y UPCN cuentan con personería gremial, no así el S.E.M., sobre los que remarcaron que están solo para entregar órdenes de comestible. (Federal al Día)

