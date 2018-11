FEDERAL: CASI UN CENTENAR DE AGRUPACIONES TRADICIONALISTAS PARTICIPARON DE LA FIESTA DEL HOMBRE DE CAMPO

Con el tradicional desfile por la calles de la ciudad, que fue multitudinario en jinetes y público que acompañó con su aplauso su paso; la entrega de pergaminos, el almuerzo en el predio Malvinas Argentinas de la Sociedad Rural, los juegos de destrezas criollas y jineteada, show musicales, con gran éxito se concretó una nueva edición de la fiesta, en su 24 edición, que es organizada por el Municipio de Federal y la Asociación de Agrupaciones Tradicionalistas. El presidente municipal, Gerardo Chapino, por la lesión que sufriera en una de sus piernas, no pudo acompañar montado de a caballo el desfile, aunque sí lo hizo en una de las pick up del municipio. En el lugar donde se emplaza el monumento al Hombre de Campo, frente al polideportivo, el Vicepresidente Municipal, Rubén Wetzel, la Senadora Provincial Nancy Miranda, el presidente municipal de C. Bernardi, José Rubén Boxler, y otros funcionarios municipales y provinciales, como también concejales del PJ, hicieron entrega de pergaminos a cada una de las agrupaciones participantes. VEA IMÁGENES Y VIDEO.

Me gusta: Me gusta Cargando...