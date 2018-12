FEDERAL: A LAS PRECANDIDATURAS DE SCHONFELD Y VALIENTE, SE SUMÓ AHORA LA DE ANDROSIUK

El radical Fabio Schonfeld hizo declaraciones en el programa “Radio Sábado”, de Radio Integración de Federal, adonde llegó acompañado por el precandidato a senador Néstor Valiente. Allí hizo conocer que Raúl Alberto Androsiuk será precandidato a vicepresidente municipal. Schonfeld hizo un recorrido por algunos de los principales puntos en los que trabaja para el armado de su potencial proyecto de gobierno. “Nosotros buscamos armar el equipo con los mejores hombres, un proyecto político que nos dé la posibilidad de que la gente vuelva a confiar en la Unión Cívica Radical”, declaró. ESCUCHE UN FRAGMENTO DEL REPORTAJE.

“Deseamos ser el timón de la unión de partido, en la búsqueda del gobierno municipal”, dijo en el comienzo Schonfeld; al tiempo que el precandidato a senador, Valiente, dijo no haber dudado ser postulante junto “a Fabio, porque llevamos muchos años de trabajar juntos y siempre hablamos de proyectos, y es por eso que se está armando un equipo de trabajo para realizarlos”, agregando que siente el apoyo de una mayoría de gente dentro de la UCR.

“Nosotros buscamos armar el equipo con los mejores hombres, un proyecto político que nos dé la posibilidad de que la gente vuelva a confiar en la Unión Cívica Radical; expresó al programa “Radio Sábado”, resaltando especialmente las virtudes de su compañero de fórmula Néstor Valiente.

El precandidato a la presidencia municipal destacó como algunos de los puntos más importantes a tener en cuenta en una potencial futura administración municipal, la seguridad, la salud, la educación y la obra pública; aunque sobre este último punto opinó que la concreción de los proyectos depende de la situación económica nacional y provincial; pero remarcó que “en la medida que la gente vuelva a confiar en la autoridades municipales yo creo que la recaudación por tasas va a volver a subir”.

“En la medida que haya una ciudad que no está prolija, que suceda lo que ocurrió en la planta de tratamiento, una ciudad que no está limpia, con algunas calles por las que no se puede transitar, y a la que le faltan un montón de cosas”, según Schonfeld la recaudación municipal no mejorará.

Sobre ese mismo tema Valiente agregó que “en el tema de la recaudación a lo largo de una gestión hay altibajos, pero yo creo que influye también el trabajo del municipio en la ciudad”.

En cuanto a la interna dentro de la UCR, en función de las candidaturas para 2019, Schonfeld manifestó que “en este momento no hay un sector del radicalismo que haya expresado oficialmente que hay una alternativa a la nuestra; y sabemos que si hay una va a ser una situación difícil, pero estamos dispuestos a dar batalla, y confiamos enormemente en nosotros. Estamos armando un equipo de trabajo muy importante, con nombres muy potables, y seguramente a medida que se vaya andando el grupo va a seguir creciendo”.

En el final, Fabio Schonfeld, dio a conocer el nombre de quien será el precandidato a la vicepresidencia municipal por el espacio. Se trata de Raúl Alberto Androsiuk. (Federal al Día)

