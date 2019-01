ES INMINENTE EL COMIENZO DE MÁS OBRAS DE ASFALTADO DE CALLES EN LA CIUDAD DE FEDERAL

Así lo confirmó el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino. El funcionario dio un detalle preliminar de algunos de los lugares donde se harán obras de reasfaltado, y de otros que no tienen y se les construirá. Se invertirán unos 56,6 millones de pesos para la aplicación de asfalto a unas 50 cuadras, que se suman a las 30 de una primera etapa, y que fueron recientemente culminadas. En un reportaje radial, Chapino fue consultado además por las obras de construcción de 100 viviendas del programa de emergencia hídrica, sobre lo que dijo “vienen con un atraso importante. Nosotros hacemos el trabajo y lo rendimos, pero después pasan varios meses hasta que recibimos otro desembolso”, y explicó “podríamos estar con un porcentaje más elevado aún en la construcción de las viviendas, si el desembolso fuera más rápido”. ESCUCHE FRAGMENTOS DE LAS DECLARACIONES DE GERARDO CHAPINO.

“Esperamos que en unos 20 días se esté comenzando con esta obra”, dijo el presidente municipal Gerardo Chapino al referirse al reasfaltado y asfaltado de unas 50 cuadras de la ciudad de Federal, en la que se invertirán 56,6 millones de pesos.

Al referirse a algunas de las cuadras que serán reconstruidas, se refirió a la calle Donovan, entre Paraná y Lavalle, unas cinco cuadras en las que se aplicará asfalto sobre hormigón, y a las 5 cuadras del Boulevard Urquiza “un trabajo que estuvo mal hecho y que duró muy poco”. Por estos dos lugares la empresa comenzará a trabajar en los próximos días.

Se planifica además el reasfaltado de una cuadra de Presidente Perón, entre Urquiza y Artusi, y por esta unos cuatrocientos metros hasta Irigoyen.

En cuanto a calles a las que se les hará el asfaltado, remarcó como muy importante a las cuatro cuadras del Boulevard Antelo, entre Buenos Aires y Lavalle, “que fue un trabajo también de esta gestión, con la colaboración de los vecinos”, y agregó que “permitirá mejorar la accesibilidad a lo que será el nuevo centro cívico de la ciudad (en el ex hospital Urquiza), una obra que gestionamos junto con la Senadora Nancy Miranda”.

“También se hará Independencia, entre Donovan y 25 de Mayo, con nuevo cordón cuneta, y otras cuadras que ya tienen el convenio con el municipio y donde se ha construido el cordón cuneta”, expresó Chapino, refiriéndose por ejemplo a 9 de Julio entre Belgrano y Rivadavia, y 9 de Julio entre Anderson y Santa Rosa. “Un trabajo que queremos hacer con vecinos que vienen aportando y sabemos que tienen ganas de continuar”, agregó, en un reportaje que le hiciera el conductor del programa “Radio Sábado”, de Radio Integración 90.5.

“56 millones de pesos no se consiguen todos los días para hacer este tipo de obras, que están por comenzar en muy poquito tiempo; ya hemos hecho unas 30 en la primera etapa, y ahora estaremos cerca de las 50, por lo que estamos hablando de muchas cuadras para una gestión, y nos queda todavía hasta diciembre para poder gestionar aún más cuadras de asfalto para Federal”, afirmó el jefe de gobierno local, Gerardo Ramón Chapino.

FEDERAL AL DÍA pudo acceder a un detalle preliminar de algunas de las calles que serán reasfaltadas, y otras asfaltadas:

REASFALTADO:

DONOVAN – 5 CUADRAS DE ASFALTO SOBRE HORMIGON ENTRE PARANA Y LAVALLE –

ASFALTO SOBRE HORMIGON EN PRESIDENTE PERON (UNA CUADRA ENTRE URQUIZA Y ARTUSI) Y POR ARTUSI HASTA IRIGOYEN) CASI 5 CUADRAS.

ASFALTO SOBRE HORMIGON DE LA CALLE GÜEMES, ENTRE BELGRANO Y ARTUSI. 3 CUADRAS.

1 CUADRA DE ANDERSON – ENTRE DONOVAN Y MITRE –

1 CUADRA DE BELGRANO – ENTRE SEGHEZZO Y ROCAMORA –

NUEVAS:

BOULEVAR ANTELO – 4 CUADRAS ENTRE ENTRE BS. AS. Y LAVALLE – RECIENTE OBRA DE CORDONES CUNETAS Y CANTERO CENTRAL.

1 CUADRA DE ANDERSON – ENTRE ANTELO Y NUEVE DE JULIO –

BOULEVARD URQUIZA, ENTRE COLECTORA BERARDO Y PARANÁ (5 CUADRAS)

9 DE JULIO ENTRE BELGRANO Y RIVADAVIA – 1 CUADRA A LA QUE HACE POCO LE SONSTRUYERON EL CORDON CUNETA.

9 DE JULIO ENTRE ANDERSON Y SANTA ROSA – TAMBIEN UNA CUADRA A LA QUE SE LE CONSTRUYÓ RECIENTEMENTE EL CORDON CUENTA.

9 DE JULIO, ENTRE SANTA ROSA Y PARANA – UNA CUADRA EN LA QUE ESTA PROXIMO A CONSTRUIR EL CORDON CUNETA –

1 CUADRA DE PARANA ENTRE 9 DE JULIO Y ANTELO – TAMBIEN CON RECIENTE NUEVO CORDON CUNETA –

1 CUADRA DE ANDERSON – ANTELO Y NUEVE DE JULIO – TAMBIEN CON CORDON CUNETA –

1 CUADRA DE PASAJE MORENO, ENTRE BELGRANO Y APOLINARIO ALMADA (CON OBRA RECIENTE DE CORDON CUNETA EN BARRIO PARQUE)

ESTA PROXIMO A CONSTRUIRSE LOS CORDONES CUNETAS DE APOLINARIO ALMADA – ENTRE DONOVAN Y ANTELO (1 CUADRA) – Y 1 CUADRA DE APOLIANRIO ALMADA ENTRE ANTELO Y 9 DE JULIO – TAMBIEN PARA ASFALTAR.

ESTA PROYECTADO TAMBIEN REALIZAR CORDONES CUENTAS EN INDEPENDENCIA HASTA 25 DE MAYO, PARA APLICAR ASFALTO NUEVO EN ESAS DOS CUADRAS- EN ESA ZONA TAMBIEN 1 CUADRA DE MITRE, ENTRE INDEPENDENCIA Y BUENOS AIRES –

Se analiza también la factibilidad de asfaltar una cuadra de Eulogio González, entre Belgrano y Brown, y una de Brown, entre Eulogio González y Arienti (con la construcción también allí de cordones cuneta); entre otras.

Mientras tanto el municipio reparará la calle 25 de Mayo, entre Echagüe y Paraná.

100 VIVIENDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA HÍDRICA:

Al respecto Chapino dijo que la obra viene con retraso, “y lo expresó en un comunicado el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto”, y continuó “hay muchas ciudades en las que las viviendas anunciadas por el gobierno nacional no han comenzado aún, pero en el caso de Federal llevamos el tercer desembolso, por lo cual viaje para buscar la documentación que nos permita realizar las compras”.

“Vienen con un atraso importante. Nosotros hacemos el trabajo y lo rendimos, pero después pasan varios meses hasta que recibimos otro desembolso”, explicó Chapino. “Podríamos estar con un porcentaje más elevado aún en la construcción de las viviendas, si el desembolso fuera más rápido; pero entendemos la situación económica que está atravesando el país, pero nos duele, porque detrás de esta obra hay 100 familias que necesitan las viviendas, y a las que hay que aclarárseles que si la Nación no nos gira los fondos no podemos trabajar, no podemos comprar los materiales, no podemos pagarle a los obreros”.

“Ahora estamos enfocados en llegar al máximo de avance en las viviendas del barrio 25 de Mayo, para tratar de culminarlas lo antes posible, y después continuar con las que están sobre la ruta 5, casi Lavalle”, declaró a radio Integración el presidente municipal, Gerardo Chapino.

“Nos movemos mucho, cada 15 o 20 días estamos viajando a Buenos Aires para insistir por la liberación de recursos”, contó en el final el jefe de gobierno de la ciudad de Federal.

(Federal al Día)

