Enorme preocupación por el avance de los incendios rurales en Federal

El avance del fuego y la quema de árboles y pastizales, que ya llevarían consumidas más de 400 hectáreas a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad de Federal; originó un urgente encuentro interinstitucional para resolver en forma conjunta como continuar con los trabajos para sofocarlos. El presidente Municipal, Gerardo Chapino, y funcionarios de otras reparticiones e instituciones locales, mantuvieron un encuentro en la noche de este jueves en el cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Según supo FEDERAL AL DÍA, alrededor de las 20 horas de este jueves, se reunieron el Presidente Municipal de Federal, Gerardo Ramón Chapino, el Secretario Municipal de Obras y Servicios Públicos, José Luis Bustamante, el Sub Jefe de la Departamental de Policía, Héctor Acosta, el Jefe de la División Investigaciones, Carlos Gárcia, el Jefe y Sub Jefe de la Zonal de Vialidad, Rafael Bonomi y Hugo Rivarola, el Sub jefe de la Brigada de Abigeato Oficial Jorge Rosalez, el Jefe y Sub Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Jorge Jacob y Norma Altamirano, y Sersoft del Plan de Manejo del Fuego. Se supo que la Senadora Nancy Miranda, por estas horas en la ciudad de Paraná, se mantuvo todo el tiempo en contacto con las personas que trabajan para sofocar los incendios de pastizales.

En la tarde de este jueves un avión vigía realizó un sobrevuelo, para tomar fotografías del área afectada por los incendios; y en función de esto se armó un teatro de operaciones para diagramar de qué modo se trabajará este viernes para intentar sofocarlo definitivamente.

Más allá que los incendios se repiten en todo el territorio departamental, por estas horas la preocupación está centrada en los focos ígneos que avanzan sobre los propiedades de los establecimientos ubicados sobre la ruta nacional 127, a la altura del kilómetro 208, y también sobre la ruta provincial 20; entre ellos los conocidos con los nombres de Santa Cristina y La Pepita. (Federal al Día)

