EL MUNICIPIO EXIGIRÁ REMEDIAR LOS DEFECTOS SUSCITADOS EN EL REASFALTADO DE CALLES DE FEDERAL

Así lo aseguró el Presidente Municipal Gerardo Chapino; quien informó haberse comunicado con personal técnico de la empresa Losi, que ejecuta los trabajos de reasfaltado de algunas arterias de la ciudad, quienes se comprometieron en rehacer la obra en los lugares donde el municipio haya detectado deficiencias en el trabajo. ESCUCHE QUE DIJO CHAPINO.

Audio Gerardo Chapino (Duración 01´20″)



“Hay trabajos que la empresa Losi va a tener que realizar nuevamente porque están en garantía, nosotros lo hemos percibido, y los vecinos me han enviado fotos de las deficiencias encontradas”, dijo el Presidente Municipal, Gerardo Chapino, refiriéndose a los defectos de construcción detectados sobre la calle Hernani Cuneo.

“Ya me comunique con uno de los gerentes de la empresa, que me dijo que me quedara tranquilo porque la obra de reasfaltado tiene una garantía de un año, por lo que será realizado nuevamente”, declaró a Radio Integración 90.5.

“Nosotros vamos a realizar la presión necesaria para que la empresa realice nuevamente el trabajo sobre esas tres cuadras de H. Cuneo, donde se han detectado grietas, para que el trabajo quede como corresponde”, expresó Chapino; al tiempo que agradeció a los vecinos que le transmitieron la inquietud, “por comprometerse con las obras, que no importa quien las haga, sino que son para todos los vecinos”. (Federal al Día)

