El histórico Amadeo Carrizo dejó su opinión sobre la actualidad riverplatense

En una nota concedida al programa “Federal es de River”, que se emite por Radio Integración de Federal, todos los domingos de 14 a 15 horas, dijo que este “no es el River que uno quiere”; y agregó que como está jugando ahora no está del todo convencido de que pueda superar a Boca este miércoles. ESCUCHE PARTE DE LA ENTREVISTA.

El histórico arquero de River Plate, el gran Amadeo Carrizo, concedió el domingo un reportaje al programa “Federal es de River”, que por Radio Integración conduce Marcelo Álvarez.

“Este no es el River que uno quiere, la máquina de ganar y de hacer goles”, dijo, y agregó “con todo lo que River gasta e invierte tendría que tener un equipo poderoso, para pulverizar al adversario”, y remarcó que si en el partido del sábado hubiera jugado Messi para Patronato, “perdíamos 3 a 0”.

Cuando se le preguntó respecto de sus expectativas para el partido que este miércoles jugarán River y Boca, el histórico gran arquero millonario contestó: “como está jugando ahora no estoy del todo convencido. Se habla tanto de esos partidos siempre y después son más o menos, no son muy espectaculares, y a eso yo lo he vivido 30 o 40 veces”.

“Yo sueño por ver a este River en lo máximo, y espero que pronto venga la recuperación. River necesita ganar bien dos partidos, y yo creo que de ahí viene la recuperación”, dijo en la parte final de la nota radial. (Federal al Día)

