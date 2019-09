EL FEDERALENSE ALEJANDRO DARÍO VIERA EN EL NUEVO DIRECTOR MUNICIPAL DE TURISMO EN LA CIUDAD CORRENTINA DE GOYA

En la tarde del jueves en el Salón de Acuerdos de la municipalidad de Goya, asumió como Director Municipal de Turismo, Alejandro Darío Viera, cargo que se encontraba vacante.

La página oficial del municipio cuenta que tras la lectura de la Resolución correspondiente, el Jefe Comunal, Lic. Ignacio Osella tomo el juramento de rigor; poniéndolo así en funciones como Director Municipal de Turismo a Darío Viera, tras lo cual expreso “Vengo a formar parte de la gestión de Ignacio Osella, en el área turismo, he participado en el sector, con mucha expectativa acompañado por muchos amigos, que me seguirán acompañando y me pongo a disposición de todos.”

“Es un día de muchas emociones para mí, es una responsabilidad y un desafío “concluyo en su breve contacto con los presentes el flamante funcionario municipal.

IGNACIO OSELLA

Una vez asumida las funciones el Intendente agradeció el desafío adoptado por el Director de Turismo y planteo los lineamientos de la gestión comprometida para el nuevo funcionario: “Debo agradecerte de tomar el desafío Darío, no es una cuestión sencilla, tenemos mucho trabajo por delante, en primer lugar, debemos hacer la convocatoria a los operadores de turismo de la ciudad, la semana que viene, para definir un plan de acción que lo venimos haciendo, pero debemos mejorar los servicios turísticos de la ciudad, basados en el turismo de Naturaleza, de Patrimonio Cultural, una ventaja en comparación o en relación a otra ciudad de la región, el área d turismo es la rueda de auxilio a todas las actividades que se desarrollan en la ciudad, la actividad no para no se detiene, incorporaremos la necesidad de contar con un plan acordado con los operadores de turismo, gracias y a todos por venir y por este compromiso.”(Federal al Día)

