DIRECTIVOS DE LA ESCUELA AGROTÉCNICA DE FEDERAL NO PERMITIERON SE REALICE LA EVALUACIÓN “APRENDER”

El Rector del establecimiento es el dirigente de la AGMER, Francisco Nessmann. De las de alrededor de 15 escuelas secundarias del Departamento Federal, solo fue la Agrotécnica Florencio Molina Campos la que no permitió el acceso de los evaluadores. En tanto tampoco pudo realizarse en la Escuela 7 de Loma Limpia, puesto que los docentes no pudieron llegar por el deteriorado estado del camino. En que escuelas si se realizó el operativo.

Este martes 3 se realizó en todas las escuelas del país el operativo nacional de evaluación Aprender, a los sextos años de las escuelas secundarias. En la provincia, este dispositivo no contó con el acompañamiento del principal sindicato de docentes, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

La decisión de la autoridades de la Escuela Agrotécnica de Federal, se compadecen con la determinación de la AGMER, que reconocen “la importancia de la evaluación como parte del proceso educativo y de nuestro trabajo cotidiano en las escuelas”, pero advierte que “las pruebas estandarizadas y la aplicación masiva de dispositivos de evaluación desde el Ministerio de Educación de la Nación, no se acercan a los sentidos formativos que desde las pedagogías críticas y el conocimiento construido como gremio le asignamos a la evaluación y a los aprendizajes”.

“Sabemos por experiencia acumulada y múltiples referencias en otros países que estos operativos buscan impactos mediáticos sociales que desgasten nuestra tarea docente mostrando resultados que no consideran contextos, culturas institucionales, trayectorias ni procesos, centrando la mirada en supuestos rendimientos y desempeños de estudiantes y docentes que no dan cuenta de la realidad educativa y social en la que se inscriben y que no se vinculan con políticas que atiendan a las necesidades o promuevan de manera compleja la solución de los mismos”, observaron.

EN EL DEPARTAMENTO FEDERAL:

Aunque no pudo realizarse la prueba en la Escuela Secundaria de Educación Agrotécnica Florencio Molina Campos, si se lo hizo en la 1 de Sauce de Luna, 2 Ex Comercio de Federal, 3 de C. Bernardi, 4 de Colonia Federal, 5 de Nueva Vizcaya, 6 de Santa Lucía, 8 de Chañar, 9 del barrio 25 de Mayo de Federal, Técnica de Federal, D 201, D 203, también de Federal, y D 100 de la Aldea San Isidro. No pudo realizarse en la escuela 7 de Loma Limpia, porque los docentes no pudieron llegar por el estado de los caminos; y en la escuela Agrotécnica de la Encierra, recientemente creada, que aún no tiene el sexto año.

