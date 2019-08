CHAPINO Y TITO INAUGURARON OFICIALMENTE LA PISTA DE SUELO NATURAL EN EL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Tiene 750 metros de extensión y fue habilitada en el mes de junio, gracias a un trabajo interinstitucional entre la municipalidad de Federal, representada por el jefe de gobierno Gerardo Chapino, y la Sociedad Rural, presidida por Nicasio Tito. El breve acto de habilitación oficial, que se realizó pasadas las 11 de la mañana de este sábado, estuvo encabezado por ambos funcionarios. ESCUCHE QUE DIJERON Y VEA IMÁGENES.

Audio Tito-Chapino (Duración 02´25″)

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Sociedad Rural de Federal, Nicasio Tito, dijo “la habilitación de esta pista trasciende a la sociedad rural, ya que es la única pista habilitada en todo el departamento, por lo que es un logro que ratifica que el trabajo entre las instituciones es indispensable, mas allá de las banderías políticas; que es lo que hemos logrado en estos dos años”.

Luego, el presidente municipal Gerardo Chapino, destacó también el trabajo de los funcionarios municipales y del gremio rural, y expresó “para nosotros es un orgullo poder estar dando una mano, y no solo con la pista sino con las diversas actividades relacionadas a la sociedad rural de Federal”.

“Para nosotros es un placer, estamos a las órdenes, y en contacto permanente, para seguir trabajando; porque esto demuestra que Federal crece, que Federal progresa, y este logro conseguido en conjunto entre dos entidades es un avance para toda nuestra región”, concluyó Chapino.

Enseguida Tito y Chapino inauguraron oficialmente la pista de suelo natural, con el tradicional corte de cintas.

Cabe recordar que en junio, y en declaraciones a FEDERAL AL DÍA, el presidente de la Sociedad Rural de Federal, Nicasio Tito, había dicho “sabíamos que solos no podíamos conseguirla, por lo que me comunique con el presidente municipal Gerardo Chapino, y él me manifestó de la necesidad e importancia que tenía poder conseguirla”, y agregó “es un trabajo conjunto con la municipalidad de Federal, con gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, y la Administración Nacional de Aviación Civil en la ciudad de Buenos Aires. Hemos trabajado muy bien con el municipio, y eso es algo que debo resaltar”.

“Hay que reconocer siempre cuando las instituciones y el municipio pueden trabajar mancomunadamente, independientemente de las ideologías políticas, porque lo importante es el bien común; y esta es una noticia muy importante para Federal, que trasciende las fronteras y será de una utilidad inimaginable para nuestra comunidad”, había manifestado Nicasio Tito, el presidente de la entidad, cuando en junio se recibía la noticia de la habilitación oficial.

“Debemos valorar y difundirlo, porque es un trabajo en conjunto entre la rural y el municipio, el esfuerzo y la dedicación que ha puesto la municipalidad para colaborar con las gestiones y alcanzar este buen fin, que ahora nos permite tener esta pista habilitada, que va a trascender a nuestra gestión en la sociedad rural, como también a la actual gestión municipal, porque es un logro para la comunidad”, se recuerda había declarado el dirigente. (Federal al Día)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...