CHAPINO Y MIRANDA: UNA MONOLÍTICA PROPUESTA DE OBRAS, PROYECTOS Y GESTIÓN EN BÚSQUEDA DE LA REELECCIÓN

Los dirigentes federalenses de CREER Entre Ríos, Gerardo Chapino y Nancy Miranda, fundamentaron sus pretensiones de repetir sus mandatos, en la concreción de importantes y millonarias obras de infraestructura básica en ejecución, y otras próximas a iniciarse. Al respecto, el presidente municipal contó que más allá de todo lo concretado, ha puesto especial dedicación a las gestiones ante el gobierno provincial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, para conseguir los 250 millones de pesos necesarios para concretar obras de importante infraestructura en los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo y parte de Las Flores; en tanto la senadora provincial prometió no claudicar en la búsqueda de las obras que hacen falta en el departamento, entre ellas el hogar para mujeres en situación de riesgo, que proyecta pueda ejecutarse en El Cimarrón. ESCUCHE TRAMOS DE LA NOTA RADIAL.

Audio Chapino-Miranda (primera parte) (Duración 04´29″)

Audio Chapino-Miranda (segunda parte) (Duración 05´58″)



A una semana de las elecciones PASO, el presidente municipal de Federal, Gerardo Chapino, y la Senadora Provincial, Nancy Miranda, que van por la reelección, concedieron una nota periodística al programa “Radio Sábado” de Radio Integración 90.5, y en el defendieron su gestión, apuntando especialmente a las importantes obras conseguidas para la ciudad, las próximas a salir, y las proyectadas en un periodo de intensas gestiones ante la nación y la provincia.

“Estamos contentos, estamos trabajando, hay un equipo muy importante que está trabajando por nuestra lista, por CREEN Entre Ríos, porque gracias a Dios se llegó a esta instancia juntos como nosotros pretendíamos, que permite también unificar el esfuerzo para que Nancy (Miranda) vuelva a repetir la fórmula como candidata a senadora, que nosotros volvamos a repetir con Tuco (Wetzel), que el gringo Boxler (Rubén) este en la lista como candidato a Diputado, y una militancia que esta solida caminando los barrios, donde notamos ese acompañamiento en cada reunión a la que estamos yendo”, declaró Chapíno.

Miranda en tanto aseguró estar fortalecida en los principios e ideas con Chapino, “incluso mucho antes que llegáramos a ocupar estos lugares, donde estábamos trabajando en líneas diferentes, y aunque no estábamos en contacto, trabajábamos sobre lo mismo, estando en sintonía sin estar juntos”, y agregó que aunque en el imaginario popular en algún momento se hubiera instalado que discrepaban, están no existieron en las ideas, en la gestión, “en la preocupación por la gente y traer cosas para el departamento y la ciudad de Federal”.

“Nosotros escuchamos a todos, sin banderías políticas, y trabajando de esta forma nos damos una mano, no solo con Nancy sino con las instituciones, de una forma organizada, que nos ha dado un buen resultado, porque hoy en día hay que extremar los recursos, la ayuda que se viene brindando, por la falta de empleos y de algunos servicios que antes el estado nacional los brindaba y que hoy en día no están; y tanto Nancy (Miranda) como nosotros desde el municipio tenemos que salir a cubrir la ausencia del estado nacional; porque este tipo de políticas lamentablemente no están favoreciendo ni a la clase media, que ya dejó de existir, ni a la clase baja, no está favoreciendo a nadie, y se ve en el municipio todos los días, que cuando entras está desbordado de gente pidiendo asistencia”, dijo Gerardo Chapino, quien puso como ejemplo que cuando asumió su gobierno en 2015 se entregaban unos 50 bolsones con alimentos, en este tiempo con las ayudas de dietas especiales cerca de 400 mensuales, “lo que te da la pauta de que la gente tiene hambre, los comedores barriales han crecido notablemente, la gente que va a comer y la que lleva una vianda a su casa; la verdad que caímos en una situación complicada, porque cuando la gente tiene hambre es complicado, y nosotros estamos ahí como estado municipal, y Nancy en su rol, dando esta asistencia básica y elemental en alimentos y salud, que antes estaba casi cubierta”.

La Senadora Miranda expresó que la misma situación se repite en las Juntas de Gobierno, por lo que se ha venido asistiéndolas “sin hacer diferencias políticas”, poniendo como ejemplo que se le ha dado tanto a la de El Cimarrón como a la de Paso Duarte, la primera gobernada por dirigentes del PJ y la segunda de Cambiemos.

La legisladora puso como ejemplo de la crisis y el deterioro a la que las políticas nacionales han llevado, dando datos sobre las demandas de ayuda para la atención de la salud, “donde ha aumentado no solo el reclamo por medicamentos, sino también de prótesis, por la ausencia de asistencia del PAMI, o las demoras. En estos días es impresionante como avanzan las necesidades, a la gente ya no le alcanza para pagar su alquiler, que vuelven con sus familias o pasan a situación de calle, y es algo que no para y va cada día en aumento”.

Al respecto del tema laboral, se le pido a Gerardo Chapino su opinión sobre las críticas opositoras que se han quejado por el incremento de la planta de empleados del municipio. “Hace un año y cuatro meses que no tomamos a nadie, si dimos en su momento esta contención por dos o tres meses para darle una mano a la gente, y cuando llegaba el momento de decirles que ese tiempo había terminado, te encontrabas con la realidad de que no tenía otra tarea para realizar afuera, otro ingreso económico, y es por eso que los seguimos sosteniendo, contención que se brinda desde el municipio en estos momentos extremadamente difíciles”.

IMPORTANTES OBRAS Y GESTIONES:

A las gestiones de Chapino y Miranda se les reconoce el tiempo dedicado a las gestiones, y los importantes resultado alcanzados en importantes obras; tal el caso de las 100 viviendas del programa Habitat, refuncionalización del edificio del ex hospital Urquiza para convertirlo en un futuro lugar de alojamiento de reparticiones provinciales y municipales, obra de canalización y construcción de tabiques en cañada Los Tigres, entre colectora Berardo y calle Lavalle, construcción de las nuevas lagunas decantadoras cloacales y colector sur, asfaltado y reasfaltado de 30 cuadras de la ciudad, y otras casi 50 a comenzar en los próximos días, entre otras tantas que se ejecutan, otras próximas a iniciarse, y otras que se proyectan y gestionan, en el ámbito de la ciudad y el departamento. En este último, se espera la habilitación de la obra de construcción del nuevo edificio de la residencia Socio-Educativa del COPNAF, cuya apertura de licitación ya se produjo.

El presidente municipal y la senadora provincial coincidieron en que “el norte entrerriano estaba con una falencia importante de obras”, y destacaron el cumplimiento de las promesas realizadas oportunamente por el Gobernador Gustavo Bordet, cuando dijo que “el norte entrerriano va a dejar de estar postergado”. Chapino dijo “lo está dejando de ser”, y puso como ejemplo obras de infraestructuras como la construcción de las nuevas lagunas decantadoras cloacales, “una obra inmensa pensando en un Federal a futuro”, a la que se suma el colector sur que atravesará la ruta nacional 127, para luego conectarse a importantes obras que la Administración Chapino y el gobierno provincial tramitan ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

En cuanto a ello, que vendrá a brindar importantes soluciones a la problemática de servicios esenciales de los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo, y una parte de Las Flores; recordó que se lo gestionó repetidamente y sin éxito ante organismos nacionales, hasta que la provincia resolviera hacerse cargo de avanzar en la tramitación. “Tenemos un gobernador que nos escucha, que va a tomar un crédito desde la provincia ante el BID, de más de 250 millones de pesos, y que está avanzando con el proyecto terminado”, agregó.

Dio detalles manifestando que se trata de un PROMEBA 4, que incluye la construcción de cloacas, mejoramiento de la iluminación, cordones cunetas, reenripiado y drenajes hídricos. “La decisión política está para que este proyecto se haga realidad y para que estos barrios puedan tener el servicio de cloacas que necesitan. Esta es otra de las obras que va a ir hermanada con el nuevo colector cloacal sur y las lagunas cloacales en construcción”.

La senadora provincial Miranda explicó que está próximo a definirse la adjudicación de la obra de construcción del nuevo edificio de la residencia Socio-Educativa del COPNAF; y no dejó de mencionar el proyecto que encabeza para lograr la construcción en el departamento Federal, de un hogar para mujeres en situación de riesgo. Explicó que “en El Cimarrón tenemos terrenos del ex ferrocarril, y se inició un trámite por medio de la Junta de Gobierno para que le sean cedidos y para que este hogar funcione ahí”.

En otro tramo de la extensa nota radial, Chapino se refirió al inminente comienzo de obras de asfaltado y reasfaltado de calles de la ciudad, anunciando que está previsto que en el transcurso de la semana que se inicia, la empresa Losi comience con los trabajos sobre 49 cuadras, “comenzando los trabajos por el Boulevard Urquiza”, mientras también construimos algunos cordones cuentas en otros sectores”, mientras se proyecta el reenripiado de calles y la colocación de tubos de hormigón armado. “Hemos reemplazado 3800 tubos en la ciudad y Colonia, de fabricación propia, lo que ha permitido que haya barrios que antes se inundaban, y que ahora ya no”.

Chapino y Miranda coincidieron que las obras son el puntal fundamental de las candidaturas para la reelección en la presidencia municipal y el senado provincial, “como también las que nos quedan pendientes de terminar, y las próximas a venir”, expresó Nancy Miranda.

Otro de los logros destacados por Chapino, es la gestión realizada ante ENERSA para la extensión de la red domiciliaria de gas natural en la ciudad de Federal. “A fines de abril se estará realizando la licitación para la extensión de 10 mil metros de la red, 100 cuadras, con una inversión de alrededor de 25 millones de pesos”.

“Seguimos apostando a las obras. Tenemos gestionadas 68 viviendas del IAPV, 16 comienzan en breve sobre calle Buenos Aires en el ex barrio militar, otras 16 se harán en una segunda etapa en ese mismo terreno, y después otras 34 se harán al lado del Hogar de Ancianos”, contó el jefe de gobierno local.

“Además tendremos 33 terrenos para la venta, dentro de unos 15 a 20 días, con una entrega del 30 %, estaríamos hablando de 30 mil pesos, y una cuota menor a 2 mil pesos, para aquellas personas que no tengan terrenos y no tengan viviendas”, y agregó Chapino “hemos recuperado que habían sido apropiados, pasando el circuito Tino Gottig, donde ya tenemos el permiso de desmonte para poder hace un campo deportivo, con dos canchas de futbol y una de hockey”.

Chapino y Miranda aseguraron que hay por concretarse muchísimos proyectos, y mucho por hacer, recalcando que más de 500 personas han sido también beneficiadas por programas productivos del gobierno provincial, que les ha permitido alcanzar una herramienta para subsistir y general ingresos al grupo familiar.

“Se ha hecho mucho, y hay mucho por hacer. Tenemos proyectos y gestión para mostrar. Los federalenses saben lo que hemos hecho y el empeño que le pusimos, y el que le vamos a seguir poniendo”, dijo en el final el presidente municipal Gerardo Chapino; mientras la senadora provincial Nancy Miranda pidió que sigan confiando en la gestión del gobernador Bordet “que se ha ocupado del departamento Federal, en Gerardo (Chapino) que ha demostrado todas las cosas que se pueden hacer, que confíen en mi compromiso de seguir trabajando para enfrentar cada una de las cuestiones que se nos vengan por delante”; no olvidando mencionar que a la propuesta electoral se suma José Rubén Boxler, como candidato a Diputado, “que es un dirigente que se ha preocupado por su localidad y ha transformado a C. Bernardi”. (Federal al Día)

