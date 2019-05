CHAPINO Y MIRANDA SE REUNIERON CON FRIGERIO PARA AVANZAR EN VARIAS GESTIONES PARA LA CIUDAD Y EL DEPARTAMENTO

En encuentro fue en horas de la siesta del pasado viernes, en la quinta presidencial de Olivos. El presidente municipal Gerardo Chapino, y la Senadora Provincial, Nancy Miranda, le reclamaron al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, respuestas sobre una media docena de proyectos presentados en diferentes organismos nacionales, que siguen sin resolución, tal el caso de la instalación en la ciudad de Federal de una oficina de la ANSES.

Chapino y Miranda viajaron el viernes a Buenos Aires, para mantener un encuentro en la quinta de Olivos con el Ministro del Interior del gobierno macrista, Rogelio Frigerio.

El interés del jefe de gobierno local, y la legisladora departamental, fue insistir ante el funcionario en la necesidad de instalar en Federal una oficina permanente de la ANSES, para lo que se ha ofrecido las oficinas y el equipamiento, pero que sigue sin resolverse favorablemente, a pesar de los insistentes reclamos y del malestar ciudadano por los discutidos servicios que presta la UDAI Concordia en forma mensual.

Al respecto de los trámites que realiza la ANSES, el ministro había recibido la información sobre los cuestionamientos que se registraban en Federal por la decisión de candidatos de Cambiemos de la ciudad de Federal, de llevar el pasado sábado los servicios a la sede partidaria de la UCR. Trascendió que desde el ámbito nacional se habrían comunicado con la Jefa de la UDAI Chajarí, que acompañaría a los postulantes locales del macrismo, para que desista de presentarse en la casa partidaria para llevarlo hacia otro local.

Continuando con la información sobre las gestiones que Chapino y Miranda realizaron el pasado viernes ante el Ministro Frigerio, hay que decir que se insistió con obras y aportes que se gestionan desde el inicio de la gestión, y que aún no han tenido resolución. Se trata del asfaltado del Boulevard Presidente Perón, el programa Ciudad Sustentable para el mejoramiento y ampliación de la Plante de Tratamiento de Residuos, el proyecto de terminación de las obras del gimnasio cerrado del Polideportivo Municipal; la definición sobre el traspaso de los terrenos y propiedades del ex ferrocarril Urquiza al ámbito del municipio, y también la insistencia para conseguir que la nación avance ante el BID en el otorgamiento del crédito al estado provincial, para la ejecución en Federal de primordiales obras de infraestructura en los barrios El Silbido, Itatí, 25 de Mayo, y parte de Las Flores, relacionadas con el programa PROMEBA 4. El funcionario nacional se habría comprometido a desempolvar los proyectos reclamados por Chapino y Miranda, aunque con el reconocimiento de que la actual situación económica imperante en la Nación no ayuda a encontrar los caminos de concreción.

“Junto a Nancy Miranda nos reunimos con Rogelio Frigerio. Hablamos sobre los proyectos que presentamos en Nación y de la situación en general de nuestra ciudad y departamento. Además, retomamos la charla y manifestamos nuevamente nuestra preocupación con respecto a la imperiosa necesidad de una oficina de Anses en la localidad. ¡Seguimos trabajando y gestionando por vos!”, escribió el presidente municipal, Gerardo Chapino, en su cuenta de Facebook.

(Federal al Día)

