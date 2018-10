CASO ROBALO: LA DEFENSA PIDIÓ EL SOBRESEIMIENTO Y AVANZA EN LA ANULACIÓN DE PRUEBAS “OBTENIDAS IRREGULARMENTE”.

Esta semana puede haber resoluciones importantes en el expediente en el cual se tramita la denuncia penal contra el Lic. Martín Robalo, ex funcionario de la Municipalidad de Federal, y que fuera suscripta por el propio intendente Chapino. En primera instancia Robalo fue imputado por el delito de peculado, que en términos jurídicos significa “la malversación de caudales públicos, un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se conoce como desvío de recursos”.

De acuerdo a las consultas realizadas por Tal Cual con fuentes cercanas a la defensa de Robalo, se habría pedido el sobreseimiento del ex funcionario, cuestión que está en manos del Dr. Maximiliano Larocca, Juez de Garantías de Federal y que este viernes definiría tal situación. No obstante la propia defensa le confirmó a Tal Cual que se apelará a la Cámara de Concordia de no ser satisfactoria la decisión para el imputado.

Pero el Dr. Rader va más allá y asegura que la prueba esencial por la cual se presenta la denuncia penal contra Robalo “no fue obtenida válidamente” ya que se trata de un resumen de una cuenta privada del imputado, en una entidad bancaria, y que fue obtenida en forma irregular, por lo que se solicitaría la aplicación de la doctrina judicial “fruto del árbol envenenado”.

Esta metáfora legal considera que las pruebas contaminadas (la fruta) obtenidas por medio de allanamientos ilegales u otras conductas inadecuadas (el árbol envenenado) son inadmisibles para ser presentadas ante un tribunal. En este sentido se pediría la anulación de allanamientos, particularmente realizados en Federal, Feliciano y Paraná.

Otra de las razones que esgrime el abogado defensor es que “si se habla de coima, deben existir dos actores, y aquí solamente se lo imputa a mi cliente” y se pregunta “¿la empresa no debería estar imputada también?

Y el tercer elemento que se está estudiando es si los montos producidos por la venta de material de la Planta de Residuos, que según la defensa, en el año 2015 era de 23 mil pesos anuales, 2016: 580 mil, 2017: 800 mil y hasta julio 2018 la proyección de ventas llegaría a casi un millón de pesos, están debidamente asentadas en la contabilidad pública municipal, de lo que se desprende que la defensa de Robalo presume “otras irregularidades en la venta de material de la Planta de Tratamiento de Federal”.

La suma que se le imputa a Robalo haber “desviado” a su cuenta es de 28 mil pesos, pero su aclaración y resolución están muy lejos de concretarse.

La denuncia.

Tras conocerse la información que daba cuenta sobre la desvinculación de un funcionario de la Municipalidad de Federal por el descubrimiento de maniobras irregulares en el uso de recursos públicos, Radio Libertad dialogó para conocer más detalles con el intendente de esa ciudad, Gerardo Chapino.

Al respecto, el presidente municipal sostuvo que “esto puede pasar en un municipio o una empresa, porque uno sale a buscar gente para trabajar y no sabe si le va a responder o no. Si todo va bien perfecto y si no uno tiene todo el derecho de hacerlo a un costado, hacer la denuncia y llevarlo a la Justicia”.

Y agregó que “un municipio no está conformado por pocas personas, por lo que uno tiene que apostar a las personas y al trabajo que él había llevado a cabo en la ciudad de Chajarí, en la gestión anterior; sabíamos que era una persona con mucha experiencia y tampoco podemos poner en tela de juicio el trabajo y el labor que hizo acá, pero no podemos dejar de marcar las irregularidades que se descubrieron desde la parte contable”.

El jefe comunal describió como fue descubierta esta situación y contó que “se encendieron las alarmas del contador quien nos informó sobre lo que estaba pasando y de allí comenzamos a reunir las pruebas para actuar con veracidad de los hechos y el día miércoles hice la denuncia en la Fiscalía. Al día siguiente ya la Justicia actuó y se produjeron allanamientos uno en la oficina en la que él se desempeñaba como director y en una oficina de la Planta de residuo. Paralelamente tengo entendido que se realizaron allanamientos en Chajarí y Paraná”.

Además de la denuncia “ese mismo día hice el decreto para separar a esta persona de su cargo, me reuní con él y yo mismo fue quien le comunique la determinación”.

El presidente municipal señaló que “esta es la segunda denuncia que hago en el año, la otra fue con el personal del área permanente del municipio y ahora con un funcionario. Y las irregularidades fueron económica, haciendo que no entre los fondos que debían entrar a las arcas municipales”.

“Siempre detrás de cada ilícito hay un coautor de los hechos, difícilmente se trate de una sola persona pero para eso la Justicia tiene las herramientas para llegar al final de este carretel y determinar si hubo cómplice dentro o terceros de privados. Debemos cortar con todas estas cosas, debemos ponerle un frente a tanta corrupción que muchas veces se tapan para que no salga a la luz, pero ocurren”, enfatizó el entrevistado.

Mientras que para concluir fue consultado sobre lo que esta situación provocó en su persona y Chapino remarcó que “ante esto uno siente una desazón porque confía en sus funcionarios y en su personal, le debe pasar también a Pedro allá, uno confía y espera una buena respuesta; por lo que cuando ocurren estos hechos te sentís muy golpeado y traicionado”. (talcualchajari)

