TABARÉ VÁZQUEZ ANUNCIÓ QUE TIENE UN NÓDULO PULMONAR «CON CARACTERÍSTICAS MALIGNAS»

El presidente de Uruguay brindó una conferencia de prensa en la que anunció que se le detectó un tumor mediante un estudio tomográfico de rutina. Tiene mandato hasta marzo de 2020.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este martes que le descubrieron un «nódulo pulmonar» con apariencia maligna que lo obligará a internarse para tener un diagnóstico definitivo.

«En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se pueda tratar de un proceso maligno», señaló Vázquez, de 79 años, en una declaración a la prensa en la sede de la Presidencia.

El presidente uruguayo informó ante la prensa que se internará por un par de días para poder realizarse los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico y analizar los pasos a seguir.

“Tanto el diagnóstico como el tratamiento médico que tenga que realizar -de ser necesario- lo haré acá en el país porque tenemos un equipo médico de excelencia y tecnología médica de avanzada que nos coloca dentro de los primeros países del mundo”, sostuvo el mandatario.

“Debo agregar que me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación, esto ha sido un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades”, dijo.

Agregó que “de aquí en este tema paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, pronóstico y lo que tengamos que hacer, si algo hay que hacer, lo va a realizar el médico de Presidencia, doctor Mario Zelarrayán”.

Vázquez, un oncólogo que declaró la guerra al tabaco en Uruguay, gobierna desde 2015 en su segundo período al frente de la Presidencia de país sudamericano, mandato que culminará en marzo de 2020.

El presidente uruguayo, que llevaba días sin aparecer públicamente, perdió a su esposa, María Auxiliadora Delgado, el 31 de julio pasado.

Al anuncio de Vázquez en la Torre Ejecutiva de Montevideo asistió gran parte del gabinete, autoridades militares e incluso la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky.

El anuncio de Tabaré desató mensajes de solidaridad de dirigentes políticos del oficialismo y la oposición.

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez Villamil, manifestó su apoyo al mandatario «sin distinción de banderas». «Codo a codo, junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente, apoyando al amigo, al consejero y al compañero ¡Fuerza Tabaré!», escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el candidato presidencial del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, segundo en los sondeos, también se solidarizó con Vázquez: «En esta con el Presidente. En esta despojarnos de diferencias políticas. En esta solo apoyo y deseos de seguir adelante peleándola».

