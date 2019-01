MADURO ANUNCIÓ EL CIERRE DE LA EMBAJADA VENEZOLANA Y DE LOS CONSULADOS EN EE.UU.

Además ratificó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses: “Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela”, detalló el mandatario en un discurso pronunciado este jueves.

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que decidió cerrar la embajada y todos los consulados de su país en Estados Unidos, luego que esa nación decidió reconocer como presidente “encargado” al diputado Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional.

“He decidido regresar todo el personal diplomático consular de nuestro país en el exterior, cerrar nuestra embajada y todos los consulados en EEUU”, añadió Maduro desde el Tribunal Supremo de Justicia.

Maduro indicó que el personal diplomático venezolano retornará al país este sábado 26 de enero, y será recibido con honores.

El mandatario, además, reiteró que mantiene firme su decisión de romper relaciones con el Gobierno de EEUU.

“Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela, así lo ratifico”, expuso.

Asimismo, repudió que el Gobierno de Donald Trump haya dicho que no se irá de Venezuela porque desconoce las decisiones que tome el presidente.

“Ahora ellos pretenden decir, “desconocemos el Gobierno de Maduro y nos quedamos” (…) es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde decide lo que le da la gana, si queda algo de sensatez y racionalidad le digo al departamento de Estado con racionalidad y sensatez debe cumplir la orden que ha emanado del Gobierno de Venezuela”, dijo.

A pesar de este anuncio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que EEUU no reconoce al Gobierno de Maduro como legítimo y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones con Washington o declarar a diplomáticos estadounidenses personas no gratas. (Sputnik)

