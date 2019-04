LULA: “SI CRISTINA ES PRESIDENTA EL PUEBLO ARGENTINO VA A SER MÁS FELIZ”

En su primera entrevista en prisión, el ex presidente se burló de los controles de precios de Macri y afirmó: “El neoliberalismo fracasó en todo el planeta”.

“Yo estoy hinchando para que Cristina sea candidata y gane las elecciones, creo que si gana el pueblo argentino va a ser más feliz”, dijo contundente el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, en la primer entrevista que pudo dar desde la prisión de Curitiva, en la que permanece detenido desde abril del 2018.

Lula responde a una pregunta sobre cómo ve la situación de la Argentina camino a las presidenciales y en la que el presidente Macri no está teniendo mucho éxito en el manejo de la economía y ahora decidió imponer controles de precios. El ex presidente esboza una sonrisa socarrona y recuerda que los controles de precios “nosotros ya los implementamos en el 86”, pero enseguida se mete en el tema electoral.

“Conviví con el presidente Kirchner y con Cristina y fueron muy buenos para el pueblo de Argentina”, comienza recordando Lula y agrega: “Claro que generaron el odio de las elites, que son las mismas que apoyaron a l ex ministro Cavallo, que creían que Estados Unidos los iba a ayudar a despegar”.

“Pero no fue Estados Unidos el que los hizo despegar sino una política seria de Kirchner y Cristina, que lograron una economía fuerte que levantó la producción e hizo bajar el desempleo y el hambre”, agregó Lula, que luego de una batalla judicial de siete meses, pudo ser entrevistado por los diarios Folha de San Pablo y El País de España.

“El neoliberalismo no funciona en ningún lugar del planeta Tierra, la receta del ajuste fiscal no funciona ¿Quieren bajar el déficit de Brasil? Hay que aumentar el crecimiento de la economía, producir más y así va a bajar el déficit”, concluyó el ex presidente. (LPO)

