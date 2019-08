FINANCIAL TIMES DICE QUE MACRI ESTÁ ACABADO Y CALIFICÓ COMO «HUMILLANTE» LA DERROTA EN LAS PASO

El reconocido diario a nivel mundial fue contundente al analizar el resultado electoral. Habló de una diferencia irreversible de cara a octubre.

El diario financiero Financial Times, uno más prestigiosos del mundo, destrozó al presidente Mauricio Macri al sostener que su gobierno «se acabó». Además, calificó de «humillante» la derrota electoral de las últimas PASO.

«It is game over for Argentina’s President Mauricio Macri» (el juego se acabó para el presidente de Argentina Mauricio Macri) fue el mensaje de los analistas políticos y los inversores del Financial Times. El diario británico describió a Macri como líder de un gobierno tambaleante, lo que deja a Alberto Fernández en la posición de «presidente electo» sin haber sido elegido formalmente.

