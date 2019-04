¡FELIZ CUMPLEAÑOS RADIO INTEGRACION! TRIGESINO ANIVERSARIO 9 DE ABRIL DE 1989- 9 DE ABRIL DE 2019

La primera radio de Federal celebra hoy su trigésimo aniversario, 30 años de Integración.

Tal vez el clima haya sido como uno de los días de hoy, algo más fresco quizas, pero poco importaba para los pioneros del primer medio de comunicación radial que tuvo Federal.

Por aquellos días, todo era preparativo y señal de ajuste, como una manera de ir adaptando a los oyentes, al “sonido de radio diferente” que se avecinaba.

El pequeño local, donde funcionó hasta entonces “Lisandro Calzados”, estaba incubando un sueño de tres personas que decidieron que Federal, debía tener “una radio”. Ese pequeño lugar comenzó a latir.

El barrio Arroyito fue el lugar elegido.

Es poco lo que ha quedado registrado de los comienzos de esta hermosa historia.

Lo que pretendemos es ir contándoselas, en la medida que la reconstruyamos, con sus protagonistas, todos quienes aman y quieren a “integración”

La Vigencia de Radio Integración a lo largo de estos treinta años, no es casualidad. Es producto de sueños elaborados por sus fundadores: Alberto Andrine (Fallecido), Jorge López (Fallecido) y Víctor “palito” Andrini.

No fue casualidad planificar, que medio querían para nuestra comunidad, pues no había medio radial, la idea rondaba no solamente en estas tres personas, sino en el deseo de la gente de Federal, que necesitaba tener “sus propias voces y contar su propia historia”.

Los objetivos estuvieron bien marcados, formulados y comprendidos por todos quienes comenzaron a hacer radio.-

No era frecuente elaborar una planificación de qué medio de comunicación se pretendía, a tal punto que muchos medios que se instalaban en la provincia, pocos lo hacían y no se registraban en los Organismos del Estado (COMFER).

Por ese entonces, el Comité Federal de Radiodifusión tenía su sede regional en Curuzù Cuatia, Provincia de Corrientes, y hasta allí sus fundadores fueron a registrarla. Esto hablaba de la seriedad del proyecto.

¿DONDE LA INSTALAMOS?

Alberto Andrine (Fallecido), uno de los socios fundadores, recuerda que en charla con Jorge y Víctor, ellos querían instalarla en la parte del Centro Cívico de Federal, y yo en el Pueblo Alegre, para darle vida al mencionado barrio.

“Un día domingo, mientras paseaba y vi en la calle Dr. Arienti un local, de propiedad de Antonio Méndez, en ese momento deshabitado, y paré para charlar, atento a la amistad que me une con él y de ahí surge la concreción del lugar en la que actualmente se encuentra instalada la radio”

Por aquellos días, lo que se escuchaba en la región eran radios de AM, como LT15, de Concordia, las de Salto (R.O.U.), Radio Chajarì, LT10 de Santa Fe, Radio Colonia (El panorama gigante de noticias del mediodía) y algunas otras en menor medida. Claro está, todas en Amplitud Modulada.

Se conocía si, que empezaban en lugares importantes, de la Provincia, a funcionar emisoras en frecuencia modulada, que estaban dirigidas a un segmento muy particular, los jóvenes y tenían una orientación musical solamente y desde luego un sonido estereofónico que no era el mismo que las AM.

En nuestra ciudad, casi la mayoría de los receptores que funcionaban tenían solamente AM y Onda corta, muy pocas tenían para recepcionar FM. Por ello cuando Integración, comenzó con sus emisiones, para muchos fue una dificultad poder escuchar “nuestra radio”.

Los primeros años de la radio (dos a tres), no fueron fáciles. No había la suficiente experiencia, para encontrar rápidamente el formato de radio pensado, las dificultades sin dudas eran los inconvenientes a resolver.

Esto es demostrable si recordamos que se sucedieron numerosos programas y locutores/conductores en tan corto tiempo.

Luego con el correr de los años, algunos de ellos fueron encontrando su lugar, los oyentes se volvieron más exigentes y calificados, y desde luego se sintió una fuerte demanda de mejores envíos, que contuvieran, más volumen, no solo en la conducción, sino también en la preparación.

Este mensaje fue entendido. Desde allí, que el nombre de Integración, simplificaba alguna cosas, era motivador, porque por sobre todas las cosas significaba un enorme desafío, que hoy a veinte años, en gran parte esta cumplido.

EL PRIMER OPERADOR

“Cesar René Boxler, recuerda que el domingo 9 de abril de 1989, a las 10 de la mañana, luego de la bendición sacerdotal, a las Instalaciones del flamante medio radial. Operó al primer programa que salió al aire: “Los Tangos del Domingo”, que condujo Arturo Luna.

“El estudio de locución y la sala de operadores estaba todo junto por ese entonces, se utilizaban bandejas pasadiscos y casettes”. “Fue un momento inolvidable.”

Santiago Abdón “Cachito “ Herrmann….UNO DE LOS PRIMEROS OPERADORES

Yo viví previamente de una manera particular sus inicios, pues cuando Victor Andrini, me convocó, los primeros trabajos que yo hice unas semanas antes de su inauguración fue la instalación eléctrica en el pequeño local donde funcionó a partir del 9 de abril.

La sala de operadores y la de locutores estaban juntas, y Lito Luna tenía un pequeño pasillo para las tareas de la administración. La tarea de operador técnico la realicé creo que dos meses o algo así, en verdad no tenía tiempo para dedicarme, me gustaba y me agradó hacerlo”.

PRIMEROS LOCUTORES DE LA RADIO

Arturo Luna, Alicia Hernández, Luis María “tacho” Vaca Cardoso, Daniel Cardoso, Claudia García, Noemí Smith, Leo Andrini, Alejandro Brandolini, Laura Alarcón, Javier Cóceres, Omar Bravo, Alicia Maiocco, Alejandra Sotelo, Mario Gastaldi, entre otros, todos ellos entre 1989 y 1992.

PROGRAMAS Y LOCUTORES QUE HICIERON HISTORIA

“Burbujitas” Programa infantil, con la conducción de Graciela Gonzalez, allà en sus comienzos por abril de 92.-

“La Tarde del ritmo”, formato que se irradiaba de 14.30 a 17.00 hs de lunes a viernes y su conductor era Carlos Miguel Kindernech, fecha de inicio 04/01/92.-

“Entre amigos”, conducción de Arturo Luna, que se registra sus comienzos en Diciembre de 1991, de contenido folclórico.

“El Expreso de los preferidos”, con la Conducción de Enrique Padilla, popular programa tropical, conducido por el “negro Padilla” y los mensajes lo bautizaron “padi”, a la siesta, quien estuvo desde 1991 a 1999. Notable éxito.

“La Manija de la tarde”, musical de las tardes de la radio , que condujo Claudia García , Carlos Miguel kindernech y luego José Turriani.

“Demasiado tarde para lágrimas”. Por las noche el “weck end nocturno”, con la Conducción de Omar Bravo, locución comercial de Alicia Maiocco y posteriormente Alejandra Sotelo. Sus comienzos se registran un 14 de diciembre del 91.-

“Cosas del campo”. Conducción: “palito Andrini, desde las 06 de la mañana hasta las 07.30 hs. Comienza un 16 de Diciembre de 1991.-

“DUE en FM”. Musical para los jóvenes de 21.00 a 24.00 hs y su primer programa se irradia un 13 de mayo de 1992. Conducía: Emilio Gabriel Da Silveira (fallecido)

“Mágico anochecer”. Con la conducción de Lorena Luna. Operador Carlos M. Kindernech a fines de Nov/92

“Invasión U,” que conducían Sergio Fernández, Sergio Sisa y Sergio Padilla como operador. Comienza un 28/11/92.-

“Música Total: allá por año 93, con la compaginación de Ricardo Alarcón. Operador: Carlos M.- Kindernech.. Se irradiaba de 21 a 24.00 hs de lunes a viernes.

“Cuatro horas y no es informativo” (mediados de abril de 1992) Los sábados de 17 a 21 hs. Conductor: Alejandro Brandolini, Colaboradores: “Chino” Sisa, Javier Còceres, Andrés Navarro, Laura Alarcón, Operador: Tortuga Cardoso.

Lentamente la Radio, fue encontrando su formato, el que hoy esta vigente, con un fuerte compromiso con la gente, la difusión de todos los hechos de la vida cotidiana de la ciudad y sus protagonistas, con ese espíritu critico en relación a las cosas importantes, la participación activa de sus oyentes, esa “sana rebeldía”, por construir día a día “el periodismo “verdad”. No fue y no sigue siendo fácil hoy.

No obstante ello, el camino de los postulados iniciales de la radio, se ha seguido, y ha logrado el reconocimiento unánime de la gente. A” esa audiencia total”, “ “la que elige la gente”, le siguió “la radio de todos”.

Todos quienes hacen radio en Federal, han transitado nuestra casa. Integración significa mucho, es un punto de inflexión importantísimo, un aprendizaje con mayúsculas, un lugar por el que indefectiblemente hay que transitar.-

Esto en Integración.

Radio Integración comienza a partir de mediados de los 90 un periodo de consolidación de su estructura radial, se consolidaba en su audiencia, su fortaleza consistió en la información al instante, la opinión de todos, su programación contenía volumen, el medio abrió sus fronteras y la relación con otros medios de la Provincia era cada vez mayor, era el medio de consulta de los acontecimientos más importantes y relevantes de la ciudad y la región.

PROGRAMAS QUE AÚN PERDURAN

Radio sábado: este clásico de los sábados, tiene su comienzo un 4 de julio de 1992, sus conductores iniciales fueron: José Turriani, Comerciales: Antonio Silveyra, Claudia García, y deportes: Hugo E. Gómez.

Luego se sumó Roberto Lezcano, quien al dejar la Dirección de la emisora en enero de 1997, y luego de varios años, lo vuelve a conducir desde comienzos del 2004.

Recorriendo La Mañana: Este popular ciclo de las mañanas de Federal, comienza en 1991, bajo la conducción de Carlos Miguel Kindernech, luego Josè Turriani y desde Marzo/92, queda definitivamente bajo la conducción de Antonio Silveryra, (*) quien hacía poco tiempo había venido de una Radio de AM del Uruguay CV 1590 Radio Regional Norte, Villa Constitución a 50 Km. de Salto (R:O:U)

Luego desde el 2004 y hasta la actualidad se sumó en la conducción Marisa Gisela Versalli

Antonio E. Silveryra:

Nació en Carpinchorì, zona rural al norte del Dpto. Federal, a quien desde chico le gustó la radio. Cuentan, los vecinos que lo recuerdan andar desde chiquito a caballo con una radio portátil pequeña, escuchando sus locutores favoritos.

Realizó cursos de locución a distancia, muy difundidos en esos tiempos. En CV 1590 Radio Regional Norte de Villa Constitución (R.O.U), hizo sus primeras armas, adquiriendo conocimientos radiales.

Hacia fines del 91, los Directores de ese entonces, Víctor Andrini, Jorge López y Alberto Andrine, le ofrecieron “que se venga”.- Recordamos que hizo una primera prueba, conduciendo “los tangos del domingo”, lo pensó se volvió al Uruguay y a los pocos días se decidió y definidamente se quedó en Integración.

Desde allí importó “Abrazo Litoraleño” que va los sábados de 12.30 a 14.30 h.

Los Tangos del domingo: fue el primer programa de la radio, la inauguración se produce un 09 de abril de 1989, con la conducción de Arturo Luna. Actualmente su conductor es Carlos Miguel Kindernech, de 07 a 09 hs.

Chamameceando: Nació con la radio. Tuvo varios conductores pasajeros, entre ellos Mario Gastaldi, Daniel Cardoso, José Turriani, hasta que en aproximadamente en Junio de 1991, Hugo Ernesto Gómez le dio identidad propia y “le roba la siesta a los federalenses”, como dice el slogan.

Hugo Ernesto Goméz – Conductor de Chamameceando

El Sembrador: Espacio destinado para la Iglesia Católica, de lunes a viernes de 12.15 a 12.30. Esta vigente casi desde los comienzos de la radio y es conducido por los sacerdotes y jóvenes que componen la estructura de movimientos de la Parroquia santa Rosa de Lima.

Por allí pasaron el Padre Américo Viollaz, José Zabaleta, Gabriel Dri, Jorge Charreun, Daniel Call, Padre Hugo Rougier, Aníbal Aguilera, Germàn Droz, Josè Luis Bogado, y Emmanuel Bonetta, etc.-

OTROS LOCUTORES Y CONDUCTORES DE PROGRAMAS QUE TAMBIEN HICIERON HISTORIA

Norma Ríos, Héctor Baucero, Guido Albornoz, Hernán Saravì, Dardo Donatti, Dieguito Popelka, Lorena Demichelis, Martín Luna, Elba Arbe de Terra, Juan Carlos Benítez, Miriam Bracco, Maximiliano Benítez, Patricia Gattini, Hugo Barrionuevo, Armando González ( ex dueño de Escorpio, relator de futbol), Ricardo Gauna, Alfredo “Chinchu” Salvador, Eduardo Kloster, Osvaldo Carbonell, Daniel Cristina, Paulo Pérez Lindo, Leo Andrini, Luís Meza, (quien supo conducir el programa agropecuario de la mañana), Matías Fraigola, Pedro Ziem, , Horacio Aranda e Hilda Foncea de Romero.

Es difícil hacer una síntesis de quienes somos. Para hacerlo es necesario hablar de la HISTORIA DE LA RADIO EN FEDERAL.

Otoño de 1989, transcurría el mes de abril con sus días templados, la vida de los federalenses necesitaba su propia voz, un medio por donde nos escucharíamos “todos”, nos contaríamos nuestras cosas y que en pocos segundos, un aparato casi mágico llevaría nuestras inquietudes y logros a todas partes.

Se acortaron las distancias, conocimos mejor a nuestro propio pueblo, a cada lugar y habitante del Departamento “lo sentimos mas cerca nuestro”.

El encanto de las Cuchillas Montieleras y el murmullo del Río Gualeguay, nos hicieron surgir como “un sonido de radio diferente”.

La radio se pobló de voces inconfundibles, personajes y temas de la historia local.

Desde su fundación el 9 de abril de 1989, RADIO INTEGRACION, al principio denominada “Frecuencia Modulada Estereofónica Integración”, fue instalándose en el centro de la vida cotidiana de nuestra familias.

Crecimos, nos hicimos, el desafío de “hoy como ayer”, a veinte años de su fundación, sigue siendo “usted”…por eso INTEGRACION ES LA RADIO DE TODOS.

ALGUNOS MOMENTOS FUERON AMARGOS…

La radio como todas las actividades, debieron superar diversos obstáculos y adversidades.

Podemos recordar aquel tristísimo 3 de mayo del 2000, y siendo aproximadamente las 11 horas, cuando el mal tiempo no era una amenaza, un rayo fulminante, cayó sobre nuestra torre y destruyó todo lo que encontró a su paso.

Inmediatamente todos los sectores de la comunidad, especialmente los oyentes, inundaron con llamados a la radio, poniéndose a disposición para ayudar en la tarea de “la reconstrucción”. No había quedado nada.

Fueron siete largos e interminables días “fuera del aire”.

Oyentes que no quisieron escuchar “otra”. Esperaron pacientemente con la radio encendida en la frecuencia vacía. Este hecho, muy fuerte, fue un apoyo grandioso.

Y llegó el 10 de mayo, a las seis de la tarde, minutos mas , minutos menos, cuando probamos y ajustamos al aire la señal de prueba con un tema musical, casi como un presagio, los oyentes comenzaron a llamar.

Nadie había avisado cuando saldríamos al aire.

Este acontecimiento, marcó y selló a fuego nuestra relación con la comunidad.

LUEGO FUERON TIEMPO PARA LOS DESAFIOS

Rondaba la idea. Faltaba la decisión. Se charló lo suficiente. Maduró.

Así fue, que para el día del cumpleaños 125 de Federal, el 11 de septiembre de 2005, las primeras noticias de este acontecimiento, fueran publicadas en el sitio digital de la RADIO: www.federalaldia.com.ar.

Llevamos todo el acontecer local, regional y provincial a todo el país y el mundo. No tardaron en llegar los mensajes de federalenses que festejaron y se sintieron cada vez más cerca de “su patria chica”.

Pero queríamos más. Apostamos. La transmisión en vivo mediante Internet para todo el mundo.

A un mes exactamente, el lunes 10 de octubre de 2005, a las 20.36 hs se inició uno de los logros más preciados por nosotros. Llegar a todos, y hasta los lugares más recónditos del planeta.

En el estudio de la radio, se desarrollaba el Programa “Todo Deportes”, bajo la Conducción de Martín Monzón y Ricardo Gauna, y como invitado estaba el Presidente del Club Ateneo, Fernando “Pirincho” Passarella, cuando por primera vez, la emisora comenzó sus emisiones vía Internet para todo el mundo.

La puesta a punto estuvo a cargo del Web Master de la Página digital, Alejandro Brandolini, los operadores, Fernando Villalba, José Luís Aguirre, el director de la emisora, José Turriani y los periodistas de la casa Roberto Lezcano y Antonio E. Silveyra.

Otra vez más fuimos los pioneros y marcamos el tiempo y una trayectoria en las comunicaciones de Federal.

Los errores, seguramente sobran, el trabajo diario nos permitirá ir corrigiendo, con ayuda de los lectores y oyentes.

Otros desafíos nos esperan. Gracias por confiar en RADIO INTEGRACION Y www.federalaldia.com.ar

LA RADIO TUVO A ESTOS DIRECTORES PROPIETARIOS

Jorge López, Alberto Andrine y Víctor Andrine (Fundadores)

Año 1991. Jorge H. Heyde, Víctor Andrine y Jorge López

Año 1992.- Víctor Andrini y Donato Roberto Lezcano

Año 1993.- Donato Roberto Lezcano y José Turriani

Año 1997.- José Turriani y Oscar Gastaldi

Año 1998.- José Turriani

Año 2011.- Diego Pierino Turriani

LA RADIO ESTUVO UNA SEMANA FUERA DEL AIRE

03 de mayo de 2000. Cae un rayo en el mástil irradiante. (11 h. aprox.)

10 de mayo de 2000. Se reinician las transmisiones a las 18 hs

OTRAS FECHAS PARA TENER EN CUENTA

11 de Septiembre de 2005:

La Radio comienza con su Página Digital, www.federalaldia.com.ar. La primera noticia que se publicó fue la referida a los 125 años de la Fundición de Federal.

11 de Octubre de 2005:

Radio Integración comienza con sus emisiones Vía Internet (20.36 horas.)

09 de Abril de 2007:

En ocasión de celebrarse el 18 aniversario de la Radio, se inaugura el estudio de locución nuevo adaptado para las tareas de locución, con moderno sistema acústico, micrófono ambiental de última tecnología, y PC para el trabajo de los locutores con Internet.

12 de Diciembre de 2007:

El Comité Federal de Radiodifusión, hace llegar al Director de la Emisora , la Resolución 1782, otorgando Licencia definitiva bajo la señal distintiva de LRM 910, cuyo nombre de Fantasía, sigue denominándose ” Integración”.

09 de Abril de 2009

La Dirección de la Emisora, al cumplir 20 años, ha adquirido un nuevo transmisor equipado con la última tecnología, línea homologada, con codificador estéreo digital, el que será puesto en funcionamiento dentro de muy poco, asimismo el cambio de dipolos.

(CONTINUARA)

