Desde Entre Ríos repudiaron al ministro de Trabajo de Macri

El Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos, repudió los malos tratos del ministro Jorge Triaca hacia una trabajadora. Calificaron la actitud del funcionario como de una gravedad extrema.

En un comunicado, desde la entidad gremial se calificó a la actitud de Triaca de “una gravedad extrema” y se entendió que “nos afecta a todo el sector de trabajadoras en casas de familia”. “Vulneró nuestros derechos humanos, derechos sociales y laborales, sin perspectiva de género, violo toda la normativa vigente, convenios y tratados internacionales”, se advirtió. Asimismo, exhortaron a que “este hecho no quede impune”. “No nos basta una disculpa; se ve claramente comprometido su mal desempeño y deber como funcionario”, deslizaron.

Desde el Sindicato Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos (SECFER), repudiaron “enérgicamente los malos tratos y la violencia ejercida hacia nuestra compañera trabajadora en casa particular, Sandra Heredia por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación Jorge Triaca”.

“Jorge Triaca, quien debe velar por el cumplimiento del derecho laboral de las y los trabajadores; no solo mantenía en un marco de ilegalidad la relación de dependencia de la compañera Heredia, sino que también ejercía maltrato psicológico, mediante insultos; como asimismo sus órdenes eran emanadas de manera despectiva e intimidante”, se acotó en el parte de prensa.

Luego se consideró que “este accionar es de una gravedad extrema; es el mismo y propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que agrede a la Compañera Trabajadora; sus malos tratos nos afectan a todo el sector de trabajadoras en casas de familias. Vulnerando nuestros derechos humanos; derechos sociales y laborales, sin perspectiva de género; violando toda normativa vigente, Convenios y Tratados Internacionales”.

“El Estado nacional, a través de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en su Art. N° 5; asume la responsabilidad de tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”, recordaron.

Agregaron en el mismo sentido que “tradicionalmente e históricamente las trabajadoras de la actividad; hemos sido olvidadas y relegadas en todo lo atinente a los derechos laborales; por ser mujeres, por venir de los estratos sociales pobres, no se nos reconocía como trabajadoras; trabajar dentro de casas particulares era ajeno a la vista del público”.

“Este hecho, de carácter público, llevado a cabo por quien posee la envestidura de ministro de trabajo no puede quedar impune; es un hecho de ‘violencia de género’, no aislado, excediendo la privacidad del espacio doméstico, agravado por su relación laboral no registrada”, señalaron y definieron: “Es violencia no regularizar la relación laboral; es violencia insultar a una trabajadora con dichos ‘pelotuda’; es violencia mandarla a donde la mando; es violencia despedirla por llegar unos minutos tarde”.

“Por ello desde nuestro sector decimos ‘Basta a la precarización laboral, al trabajo en negro, y a cualquier manifestación de Violencia y/o Discriminación contra las empleadas en casas de familias’. No vamos a permitir bajo ningún concepto, que un Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, lleve adelante acciones agraviantes y violentas a una trabajadora; no nos basta una disculpa; se ve claramente comprometido su mal desempeño y deber como funcionario público”, cerraron. El comunicado fue firmado por la secretaria General del sindicato en Entre Ríos, Manuela Muñoz.

