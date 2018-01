ATE insiste en que se active la cláusula gatillo en Entre Ríos

El sindicato ya presentó una nota formal para el gobernador y cuestiona que la equiparación del salario con la inflación 2017 vaya a discutirse en la paritaria 2018. Señalan que en la provincia perdieron dos puntos de poder adquisitivo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reclamará nuevamente y de manera formal al gobierno provincial que se pague antes de la paritaria 2018 el dos por ciento de pérdida de poder adquisitivo que se generó por la inflación del año pasado, informó el secretario general del gremio en Entre Ríos, Oscar Muntes.

Para el dirigente “es un hecho positivo” que el gobierno de Gustavo Bordet “reconozca la cláusula gatillo, que implica un dos por ciento de lo que se acordó en 2017, ya que hubo un 23 por ciento de recomposición el año pasado y la inflación fue del 25 por ciento”, pero cuestionó el plazo en el que se pagará: “lo negativo es que se va a plantear como primer punto en la paritaria en febrero”, expresó en declaraciones a AIM.

En base a lo que registra el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ATE señala que Entre Ríos es una de las provincias -al estar integrada en la región Pampeana- donde la suba de precios fue del 25 por ciento durante el año pasado. Y reclaman la cláusula fijada en la paritaria 2017 del sector con el gobierno provincial, que cerró en un aumento del 23 por ciento.

“Nos llama poderosamente la atención que no se esté pagando este mes, porque no necesita que se llame a paritaria para otorgarlo”, alertó Muntes, quien subrayó que “se sigue perdiendo poder adquisitivo por la inflación fenomenal que hay en el país y, segundo, porque demuestra claramente que no hay una intención política de buscar una alternativa superadora para los trabajadores”.

Ante ese escenario, Muntes apuntó que pedirán al Ejecutivo “que se adelante el pago y que en el caso que no se adelante que se actualicen los porcentajes, porque una cosa es el dos por ciento de la inflación a fin de año y otra cosa es cuando se perciban los salarios en marzo, ya que se estará con una pérdida del poder adquisitivo del ocho por ciento”.

Cabe indicar que el gobernador Bordet adelantó que las paritarias docentes y de la administración pública comenzarán luego de la Asamblea Legislativa del 15 de febrero, cuando ATE llevará el planteo de la claúsula gatillo, a menos que el Ejecutivo provincial la aplique en el pago de haberes del mes entrante.

