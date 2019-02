XAVIER CÁCERES: “EL FESTIVAL HA SIDO UNA GRAN FIESTA”

Así lo afirmó el Director Municipal de Cultura de Federal, al hacer un repaso del espectáculo en su primera y segunda noche. Cáceres valoró la presencia de un público multitudinario, al tiempo que rescató también las inmensas organizaciones y despliegue de las peñas chamameceras y bailantas del predio Unión.

Audio Xavier Caceres (Duración 02´43″)



En estas dos primeras noches de festival “la gente se divirtió, la paso bien, agito sus pañuelos y aplaudió a cada uno de los artistas, y se fue colmada de chamamé; creo que las palabras para calificar el día viernes es que fue una fiesta, con record de venta de entradas”.

En cuanto a la puesta en escena del festival, tal valorada por los espectadores, dijo “hemos querido mostrar una puesta acorde al espectáculo, ya que tenemos a los mejores exponentes del genero chamamecero, y nuestro escenario es uno de los más lindos de Entre Ríos y el país, y toda la puesta de sonido, luces y pantallas no puede ser menor, y en ese sentido somos bastante obsesivos, y querremos que todo se vea muy lindo y prolijo, y siempre queremos más, trabajamos mucho para eso, así que esa es la propuesta, la de seguir creciendo y brindando un atractivo más desde la puesta en escena, desde un espectáculo que es integral, que tiene que ver con la música, con los audiovisuales, y con que todo nos vaya sorprendiendo, y todo lo que suceda arriba del escenario atrape al espectador; en un festival que en su 44 edición no puede no tener lo que propone nuestro festival hoy”. (Federal al Día)

