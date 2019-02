FESTIVAL DE FEDERAL: PABLO MARKOCICH DIJO “AQUI AL CHAMAMÉ NO SE LO TRAICIONA”

Uno de los conductores del Festival del Chamamé manifestó ante los micrófonos de Radio Integración de Federal, que en este escenario “al chamamé no se lo traiciona”.

“Definitivamente, fue Federal el que logro que me enamorara por siempre de esto que hago”, dijo Markocich.

“Fue el que me animó a insistirle a todos que en el norte entrerriano, hoy el chamamé es el gran mojón que tiene la patria chamamecera”.

“Hoy me preguntaban por qué se ve tanta gente en el camping, porque vendrá tanta gente a Federal, y yo me animo a decir que a lo mejor hay mucha gente que disgustada con otras experiencias chamameceras, eligen venir a Federal porque aquí al chamamé no se lo traiciona”.

Markocich cerró la nota radial diciendo, “yo lo escribí en mis últimos veros, hoy te canto ciudad de la esperanza, por tu gente, tu nobleza, por tu paz, corazón chamamecero de la patria, majestuosa y sublime Federal”. (Federal al Día)

