UNA MULTITUD CORONÓ EL CIERRE DE LA FIESTA NACIONAL DEL MATE

Desde el escenario Luis “Pacha” Rodríguez, los distintos artistas hicieron bailar y disfrutar a la multitud durante las tres noches del festival. Indio Rojas, Los Lirios, Los Príncipes y Ráfaga le pusieron ritmo al cierre.La 30ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se desarrolló con total éxito y un gran marco de público le dio vida a las tres noches que tuvieron como escenario la Plaza de las Colectividades, en la costanera de Paraná, y con el río de fondo acompañando a los artistas que pasaron por el “Pacha” Rodríguez.

Del viernes 8 al domingo 10, miles y miles de personas, de Paraná y distintos puntos de la provincia y del país, disfrutaron de una amplia cartelera de espectáculos con entrada libre y gratuita, en el evento organizado por la Secretaría de Cultura de la comuna.

La última noche de la Fiesta Nacional del Mate finalizó cerca de las 3.30, con la esperada presentación de Ráfaga. Anteriormente, se sucedieron muchos artistas entre locales y nacionales, y se consagró a la ganadora del certamen de cebadores de mate. La última noche se inició con Vale 4, le siguieron Candela Vargas, Carlos Velázquez, Amancay (ganadores del Pre Mate como grupo), Francisco Cuestas, el humor de El Chajà, Indio Lucio Rojas, Sabes Que Sí, Los Lirios, Los Prìncipes y Ráfaga.

En el caso de Vale 4, fue su segunda presentación en la Fiesta del Mate. “Para nosotros es mágico estar aquí, con este paisaje, el cariño de la gente, agradecidos a la gente de Paraná y a la gente de Cultura que nos convocó”, dijo Nelson. Vienen de un intenso verano de festivales que se extienden en marzo y abril, también por Bolivia. “La pasamos muy bien, porque la gente se prendió con nuestra canciones, y en un lugar tan hermoso como este, con este atardecer y nos ponemos contentos por convocarnos”, dijo Gustavo.

Candela Vargas señaló que “es la primera vez que estamos en la Fiesta del Mate, pero teníamos muchos pedidos de la gente que nos reclamaba aquí. Lo hablaba con Magda (Varisco) de esta presentación y me decía que para ella fue ‘maravilloso’, pero fui yo la que lo pasó maravilloso, ver que la gente me pedía otra y no me dejaba ir. Les adelanto que el 4 de julio vendremos al Teatro 3 de Febrero”. Candela está presentando su disco “El portal” y recorriendo escenarios con su folclore argentino y latinoamericano y fusión de ritmos: “Este recital me dio una caricia tan grande, porque como artistas ser recibidos así por el público, nos alimenta el alma”.

En tanto que Carlos Velázquez, nacido en Bovril y radicado en Paraná ha participado de más de diez ediciones de la Fiesta del Mate, contó esta última experiencia: “Arranqué hace mucho tiempo, y hay estoy agradecido a Cultura por esta nueva convocatoria, han todos muy atentos en cada detalle. Hicimos dos chamarritas, un guayno, y también incursioné en temas que tengan compromiso social como me gustan; también invité a mi hija Marianela, que cantó y su lució”.

También se presentó Amancay, el grupo ganador del Pre Mate contó su vivencia desde el escenario: “Fue muy lindo, un gran marco y espectacular el apoyo que sentimos de la gente, hace que nos vayamos muy contentos”. Desde el escenario fueron cautivando al público: “Primero entusiasmamos mostrando nuestras voces, con arreglos y entrado el show ya hicimos temas más movidos y los dejamos cantar. Esa devolución nos hizo muy felices”.La actuación de Francisco Cuestas:Unos de los artistas mas aplaudidos por el publico presente en la Plaza de las Colectividades, recorrió todos el cancionero entrerriano de Los Hermanos Cuestas (su papá y su tío). Francisco protagonizo unos de los momentos especiales de la noche, cuando hizo conocer que su papá estaba presente en la tercera noche de la fiesta, acompañándolo. Otro momento para destacar fue en la interpretación de las notas de Puerto Sánchez, fue impresionante el acompañamiento de la gente junto a Francisco Cuestas.

Los consagrados

Indio Lucio Rojas. El intérprete salteño reconocido como revelación en Cosquín 2019, dejó su arte en el escenario de la Fiesta del Mate: “Es muy lindo cuando uno tiene la oportunidad de llegar a fiestas populares del país. Paraná y su Fiesta del Mate es una de las más importantes que tiene nuestro país y cuando nos convocaron estábamos felices de poder compartir nuestra música”. Quien es hermano de Jorge Rojas, ya ha tenido oportunidades de venir a otras ediciones de la fiesta: “Estamos muy felices de lo que nos está pasando, sentimos que esta música, que nosotros le decimos del monte ha encontrado un espacio para bailar en todas las fiesta populares del país y somos agradecimos”. Indio Rojas también interpretó una chamarrita: “Uno está en un lugar donde puede compartir lo que es su música, si bien acá el acordeón es el instrumento que principalmente manda en la chamarrita, nosotros en el norte esa música nos lleva al violín y así lo hacemos como lo aprendimos y lo disfrutamos”.

Los Lirios. Uno de los grupos de música tropical santafesina más representativos pasó por la Fiesta del Mate: “Agradecemos a la gente de Cultura por confiar en nosotros y disfrutar de un ambiente y público espectacular”. Próximos a cumplir 35 años con la música, expresaron: “Surgimos allá por 1984 y han pasado distintas formaciones, pero contentos por este momento, y el cálido recibimiento que tuvimos aquí en Paraná”. Con 35 discos editados, el repertorio que presentaron tuvo parte de clásicos que han marcado la historia del grupo “y algunas creaciones nuevas que van siendo parte del gusto de la gente y de las nuevas generaciones”, contaron.

Los Príncipes. Jorge Pesoa, vocalista del grupo, habló de que significó una nueva presentación en la tradicional fiesta: “Estamos felices por el marco, la noche y el clima acompañan, tocaron Los Lirios, luego Ràfaga y es una fiesta muy linda. Felicitar a la Municipalidad de Paranà por esta ediciòn y a la gente porque brindó el apoyo, con las barrancas colmadas. Es importante que todos tengan la posibilidad de ver un gran nivel de músicos que vienen a Paraná y en medio de este paisaje que muchas veces no lo valoramos; con gente que viene de Tucumán, de Santiago del Estero, de Rosario, del interior de la provincia. Hemos estamos en reiteradas oportunidades, hoy estamos y contentos por lo que va a acontecer”. Allí, Pesoa hacía referencia lo que arriba del escenario iba a suceder, con dos històricos del grupo que se sumaron al recital, como Koki Sattler y Martìn Larraburu, que lograron un clima especial en medio del recital. Finalmente, Pesoa adelantó que en breve habrá un nuevo disco que está por salir, “con temas nuevos, porque queremos regalarle a la movida popular argentina, una renovación”.

Ráfaga. Ariel Pucheta, nuevamente como vocalista del consagrado grupo surgido en los 90 contó el momento de le toca vivir: “Gracias a la gente de Paraná por confiar en Ráfaga, para cerrar este hermoso festival, que además es transmitido por la Televisión Pública, con lo cual estamos felices”. Por su parte Richard Rosales, histórico integrante de la banda, reflexionó sobre la vuelta de Pucheta al grupo: “Con el regreso de Ariel hace más de un año estamos viviendo un hermoso reencuentro de la mejor manera; en la práctica se cumplieron todas las expectativas que teníamos y nos sentimos muy bien; es como cuando un hermano vuelve a casa después de tanto tiempo, uniéndonos la música y pareciera que nunca se hubiera ido de Ráfaga, eso se lo transmitimos a la gente que está encantada, viviendo momentos muy lindos”. Finalmente Ariel contó que están presentando las canciones de un nuevo material a travès de las distintas plataformas, pero esperan lanzarlo en formato de CD tradicional, en breve.

Fuente: El Once Digital (párrafo de la actuación de Francisco Costas redactado por Rubén Oscar Muñoz).Fotos: Rubén Oscar Muñoz – Asistencia: Marina Serrano – Cobertura realizada para Federal al Día y LRM 910 Radio Integración.

