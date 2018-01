Tenía 46 años: Murió la cantante del grupo irlandés The Cranberries

Dolores O’Riordan, cantante del grupo irlandés The Cranberries, murió en Londres a los 46 años de manera repentina, confirmó su publicista en un breve comunicado.

“Los miembros de la familia están desconsolados tras recibir la noticia y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, señaló el escrito, que no brinda mayores precisiones sobre los motivos del deceso.

La cantante se había presentado por última vez en público el fin de semana previo a la Navidad, en la fiesta anual de la revista Billboard, en Nueva York, según había escrito ella misma en su página oficial de Facebook el pasado 20 de diciembre.

En tanto, en mayo pasado había tenido que cancelar una serie de presentaciones con The Cranberries, banda que se había reunido nuevamente tras su separación en 2004, por recomendación médica, a raíz de fuertes dolores en la espalda.

Actualmente, la cantante estaba al frente de un nuevo proyecto musical llamado D.A.R.K., con el que apenas llegó a presentar algunas canciones.

O’Riorden saltó a la fama tras la publicación de “Everybody else is doing it, so why can’t we?”, primer disco de la banda en 1992, en el que se notaba la influencia del pop de The Smiths y cantantes femeninas como Sinead O’Connor y Patsy Cline.

Ese trabajo contenía el hit “Zombie”, una fuerte denuncia sobre la situación política de Irlanda y su relación con Inglaterra.

A lo largo de los ’90, el grupo cosechó varios éxitos como “Salvation”, “Free to decide”, “Ode to my family” y “Just my imagination”, entre otros.

En 2004, el grupo decidió separarse y O’Riorden emprendió una carrera solista, que se vio interrumpida en algunos momentos con regresos esporádicos, con giras incluidas.

Entre esas giras, el grupo irlandés llegó a Buenos Aires en febrero de 2010, en donde ofreció un recordado concierto en el Estadio Luna Park.

El grupo había proyectado una nueva gira el año pasado que debió cancelarse por problemas de salud de O’Riorden, lo cual la mantuvo alejada de los escenarios por varios meses, hasta su anunciada presentación en la fiesta de fin de año de Billboard.

