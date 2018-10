SE DERRUMBARON EL 13,3% LAS VENTAS POR EL DÍA DE LA MADRE

Así surge de los datos dados a conocer por la CAME en comparación con igual fecha del año pasado. No alcanzaron las promociones.

No hubo promos, ni descuento, ni comerciales amigables que valieran: la recesión afecta a todos y todas y el comercio no se aleja de lo que provoca la falta de billetes, sueldos a la baja y una inflación imparable. Según un informe que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer este domingo, las ventas por el Día de la Madre cayeron el 13,3% respecto a 2017.

“Hubo promociones de todo tipo: 2×1, cuotas sin interés, descuentos de hasta 40% por pago en efectivo, sorteos, combos, vouchers de regalo para las próximas compras”, señaló la publicación empresaria que remarcó que sin embargo eso solo alcanzó para “contener las ventas”.

En este marco de depresión económica, las caídas más fuertes se registraron en artículos para el hogar y uso personal (-16,3%); joyerías y relojerías (-16%); artículos de informática, celulares, y electrónicos (-14,7%); calzados y marroquinería (-14,4%); librerías (-14,6%); servicios de estética, belleza y relajación (-14,3%); bazares y regalos (-13,1%); indumentaria y Lencería (-12,5%) y flores y plantas (-12,3%).

Asimismo, el 30 % de los regalos fueron por montos de hasta $500. Además, el ticket promedio en los comercios relevados fue de $800, un 19,4% más que el año pasado, pero que en comparación con la proyección de 45 por ciento de inflación anual resulta mínimo. (infonews.com)

Me gusta: Me gusta Cargando...