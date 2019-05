MACRI PROMETIÓ ELIMINAR GANANCIAS PERO CADA VEZ MÁS TRABAJADORES PAGAN EL IMPUESTO

La actualización del mínimo no imponible, de las escalas y las deducciones en base al índice salarial Ripte frente a la disparada inflacionaria perjudicó a miles de trabajadores.



Lejos, cada vez más lejos queda la promesa de campaña del presidente Mauricio Macri según la cual en su gobierno ningún trabajador pagaría el Impuesto a las Ganancias. “Es mi compromiso” aseguraba en el spot de campaña allá por el año 2015. Sin embargo lejos de cumplir con su compromiso en su gobierno prácticamente se duplicó la cantidad de trabajadores y jubilados que tributan Ganancias.

Este año, además, tras la disparada de la inflación se espera que sean aún más los que estén alcanzados por este tributo en momentos en que los salarios además pierden poder adquisitivo. Incluso quienes ya tributaban se espera que lo hagan por alícuotas mayores al tiempo que la inflación licuó el impacto de las deducciones.

Según consignó el fin de semana Clarín este año más jubilados y trabajadores tributarán Ganancias e incluso estarán alcanzados por alícuotas mayores al mismo tiempo en que verán el poder adquisitivo de sus salarios disminuidos.

Es que el Mínimo No Imponible (el piso a partir del cual se comienza a tributar) las escalas (que determinan la alícuota se paga) y las deducciones se actualizan en base a un indicador salarial que publica la Secretaría de Trabajo, el RIPTE.

Para este año esas tres variables se ajustaron un 28,29%, muy por debajo de la inflación esperaday de las mejoras salariales (aún cuando no llegaron en muchos casos a igualar los aumentos de precios) obtenidas por los trabajadores.

Según explicó Marcelo Conti, especialista triburitarista, a ese medio “si los salarios se ajustan en niveles similares a la inflación estimada (40% para este año) la retención del impuesto será superior a la del año anterior por sueldos que no se incrementan en términos reales o que incluso pueden reducirse. No sólo se abonará mayor impuesto que el ingresado el año pasado sino que muchos empleados que no tributaban comenzarán a hacerlo este año”.

Este año, pagan Ganancias los trabajadores solteros en relación de dependencia sin hijos que ganen más de $38.301,85 netos y los casados con dos hijos más de $50.667,76. En el caso de los autónomos, los valores son más bajos.

Con relación a 2018, el ajuste del mínimo no imponible fue del 28,29%. En consecuencia, los trabajadores que durante el año obtengan subas de ingresos por encima del 28,29% tendrán mayores retenciones por Ganancias, aunque el aumento salarial sea inferior a la inflación que se pronostica superará el 40% y por lo tanto pierdan salario en términos reales. (minutouno)

