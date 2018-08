En los primeros 7 meses del año, la fuga de capitales ya supera los u$s 20.000 millones

La salida de capitales, o lo que técnicamente se conoce como “formación de activos externos de residentes”, superó en los primeros 7 meses del año los u$s 20.000 millones, al registrarse en julio pasado un egreso de u$s de 3.351 millones, según un informe del BCRA.

La cifra acumulada en 2018 duplica a la registrada en igual período del año pasado, según datos del Balance Cambiario de julio del Banco Central.

La formación neta de activos externos del sector privado no financiero estuvo compuesta por compras netas de billetes por u$s 2.386 millones y transferencias netas de residentes al exterior por u$s 965 millones, agregó la autoridad monetaria.

Por otro lado, el volumen operado en el mercado de cambios en julio totalizó u$s 44.613 millones (alrededor de u$s 2.100 millones en promedio diario), nivel que representó un incremento de 7% en términos interanuales.

En tanto, las operaciones registradas en la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en u$s 1.156 millones. Dicho resultado fue explicado por los déficits en las cuentas “Ingreso primario” y “Servicios” por u$s 1.091 millones y u$s 749 millones, respectivamente, compensados parcialmente por los superávits de la cuenta “Bienes” e “Ingreso secundario”, que registraron ingresos netos por u$s 670 millones y u$s 15 millones, respectivamente.

El resultado de las operaciones registradas por “Bienes” fue consecuencia de cobros de exportaciones por u4s 4.398 millones y pagos de importaciones por u$s 3.728 millones, con sendas caídas interanuales de 14% y 22%, dijo el BCRA.

