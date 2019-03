EL DÓLAR MARCÓ NUEVO RÉCORD: LLEGÓ A $ 43,67 POR FIRME DEMANDA Y OFERTA ACOTADA

El billete minorista superó su récord previo de $ 43,50 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Ocurrió por una constante dolarización de carteras y un acotado nivel de oferta de divisas. El blue, en tanto, aumenta 55 centavos a $ 42,45.

Por una constante dolarización de carteras, sumado a un acotado nivel de oferta de divisas, el dólar quebró un nuevo récord nominal el martes al trepar 66 centavos a $ 43,67 en bancos y agencias de la city porteña.

El billete minorista –que anotó su séptima suba al hilo- superó su máximo histórico previo de $ 43,50, registrado a principios de mes.

En el segmento mayorista, la moneda escaló 55 centavos al récord de $ 42,64 (tocó un máximo intradiario de $ 43,72) frente a una tasa en pesos que comenzó en baja, pero hacia el final de la jornada finalizó con leve alza.

“Ya no alcanza con subir la tasa, la desconfianza crece y por eso aumenta la devaluación. Frente a un cuadro con tanta incertidumbre, la cobertura en dólares es lo típico en un país como Argentina acostumbrado a los sobresaltos”, sintetizó un corredor cambiario.

Otros operadores vincularon el nuevo salto de la divisa a una mayor demanda por fin de mes, período en el cual las empresas comienzan a cerrar posiciones para girar al exterior.

De todos modos, además, se observó “poca profundidad” por el lado de la oferta de los agroexportadores, agregaron. Los ingresos genuinos de los exportadores cerealeros representan apenas el 10% del volumen transado en el MULC. El lunes, por ejemplo, sumaron apenas u$s 66 millones.

El volumen total operado se mantuvo casi estable en los u$s 648 millones.

Otra de las causas de esta suba estuvo centrada en las licitaciones de Leliq, cuya tasa solo subió 9,80 puntos básicos. “Eso determinó que quedaran disponibles $ 18.280 millones que se repartieron en distintos activos tanto en pesos como en dólares, como Letes, Lecer y Lecap, que subastó este martes Hacienda”, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

De fondo, la alta inflación, la prolongada recesión de la economía y los condicionantes políticos en un año de elecciones presidenciales, ponen a la plaza financiera en una encrucijada donde los inversores se escapan de a poco de

Este martes el BCRA adjudicó un total de $ 190.801 millones, frente a un vencimiento de $ 209.081 millones, una tasa promedio del 66,925%.

En la primera licitación del martes, el Central adjudicó $ 100.857 millones en Leliq a una tasa promedio del 66,737%, desde el 66,827% del lunes. La transacción registró un rendimiento máximo del 67,29% y un mínimo del 65,40% a ocho días de plazo.

En la segunda subasta, colocó letras por $ 89.944 millones a una tasa promedio del 67,136 (nivel máximo del 67,4961% y mínimo del 65,40%).

La tasa de referencia promedio del día fue del 66,925%, con una absorción total de 190.801 millones.

Otros mercados

En el mercado informal, el blue saltó 65 centavos a $ 42,55, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el “contado con liqui” avanzó 54 a $ 42,58.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó a un promedio del 58 %. En swaps cambiarios se pactaron 141 millones de dólares, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves.

En el Rofex, donde se operaron u$s 1.437 millones. Los plazos más cortos entre marzo y abril, concentraron el 70 % del mercado, en los últimos días del mes se genera el roll over correspondiente, por lo que los negocios pasan por ahí. Los precios de éstos, finalizaron a $ 42,75 y 44,55; el roll over daba una tasa en el entorno al 50 %.

Por último, las reservas del BCRA cayeron u$s 324 millones a u$s 67.180 millones.

Me gusta: Me gusta Cargando...