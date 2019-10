SE DISPUTÓ LA MITAD DE LA 16ª. FECHA Y HUBO EMPATE DE LOS PUNTEROS DE LIGA FEDERALENSE DE FÚTBOL

Sólo el sábado 12/10 se pudieron disputaron dos encuentros, los programados para el domingo 13/10, se suspendieron por las condiciones climáticas.

El día sábado próximo pasado, en el predio “Santa Rosa de Lima” del club Ateneo, comenzó la 16. Fecha del Torneo de 1° División “Juan Galarza”, con el empate entre los conjuntos de N. Vizcaya y el Silvido (0) a (0), la terna arbitral estuvo integrada por A. Díaz, A. Salvador y G. Bravo

El segundo encuentro también resultó empate, entre Las Malvinas y Esc. Dieguito (2) a (2), lo que les permite a los celeste del B° Campo de Mayo seguir como líderes del Torneo, en la terna de árbitros estuvieron A. Salvador, A. Díaz Angel y G. Bravo

POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN:

Las Malvinas (28), Esc. Dieguito (26), Talleres (24), Defensores del Sur (23), C. A. Itatí (19), Nueva Vizcaya (16), Ateneo (15), Las Flores (15), El Silvido (13), Las Delicias (11) y Cuatro Hachazos (11)

La reunión semanal de la Liga Federalense de Fútbol se adelantó para este lunes 14/10 y se acordó completar ésta 16ª. Fecha el sábado 26/10 y se programó la siguiente fecha para este fin de semana venidero.

PROGRAMACIÓN 1° DIVISIÓN: 17ª. FECHA

SÁBADO 19/10: cancha Club Ateneo

12.00Hs: El Silvido – Las Delicias

14.00Hs: Talleres – Gimnasia y Esgrima de C. del Uruguay (Torneo Provincial Sub -17)

16.00Hs: Esc. Dieguito – C. A. N. Vizcaya

DOMINGO 20/10: cancha Club Ateneo

12.00Hs: C. A. Itatí – Las Flores

14.00Hs: Las Malvinas – Talleres

16.00Hs: Ateneo vs Defensores del Sur

Se comunicó en dicha reunión, que los clubes deben abonar las pérdidas que hubiere semanalmente en las fechas que restan del presente Torneo Oficial 2019, estimando un plazo hasta la 21ª. Fecha para que los clubes salden toda anterior que tuvieren.

También se informó que se envió al Consejo Federal de A.F.A. la documentación correspondiente al sistema COMET, para así homologar los Torneos oficiales de todas las categorías y asegurar plaza para los Torneos nacionales que se disputarán el venidero año, ya sea el Torneo Amateur, Femenino y/o Juveniles.

En sede de la liga Federalense, en la Ctda Roberto Aizemberg de nuestra ciudad, ya se pueden apreciar los Trofeos para todas las categorías, que fueran comprados con anticipación a la finalización de los distintos Torneos, dada la acuciante situación económica y cambiaria en cuestión de precios.

RESERVA SUB-20

En el Predio Municipal de la cancha Unión, el pasado Jueves 10/10 se disputó la 14ª. Fecha del Torneo de reserva Sub-20, que lidera El Silvido al empatar con Talleres, seguido de cerca por el club Las Flores que perdiera frente a los canarios de Ateneo.

RESULTADOS 14ª. FECHA:

Defensores del Sur (2) – Esc. Dieguito (1)

Las Delicias (0) – C. A. Itatí (2)

Cuatro Hachazos (0) – Las Malvinas (2)

Ateneo (1) – Las Flores (0)

El Silvido (1) – Talleres (1)

POSICIONES RESERVA SUB-20:

El Silvido (29), Las Flores (27), C. A. Itatí (23), Cuatro Hachazos (22), Nueva Vizcaya (21) Ateneo (17), Talleres (15), Defensores del Sur (15), Las Malvinas (14), Esc. Dieguito (7) y Las Delicias (7)

PROGRAMACIÓN 15ª. FECHA

JUEVES 17/10: Cancha Municipal Unión

17.00Hs: Las Delicias – Las Malvinas

18.15Hs: Defensores del Sur – C. A. Itatí

19.30Hs: Cuatro hachazos – Talleres

20.45Hs: Ateneo – C. A. N. Vizcaya

22.00Hs: El Silvido – Las Flores

TORNEO PROVINCIAL SUB-17

Luego que el Tribunal de Disciplina de la FEF le diera por ganado su encuentro al C. S. y D. Talleres, de nuestra ciudad, ante el club Rivadavia (C. del Uruguay), por los disturbios ocasionados por los simpatizantes locales, este sábado 19/10 disputará la semifinal de ida frente a Gimnasia y Esgrima (C. del Uruguay).

Dicho encuentro será desde las 14h, en cancha del club Ateneo, donde podrá buscar la diferencia de local, buscando el pase a la final de éste Torneo Juvenil.

FÚTBOL FEMENINO

El día viernes 11/10, se disputó la 2ª. Fecha de las revanchas del Torneo de Fútbol Femenino “Antonio Galarza”, que organiza la Liga Federalense de Fútbol.

Los encuentros se disputaron en cancha del Complejo Polideportivo Municipal

RESULTADOS:

Talleres (2) – Las Malvinas (0)

Cpto. Bernardi (2) – C. A. N. Vizcaya (0)

Las Flores (5) – Defensores del Sur (1)

El Silvido (0) – C. A. Itatí (0)

FÚTBOL INFANTO-JUVENIL

Sólo el día sábado 12/10 se pudieron disputar algunos encuentros programados en cancha del club Las Malvinas, ya que los demás partidos se suspendieron por la lluvia de los días siguientes.

RESULTADOS

CATEGORÍA SUB-11

Las Malvinas (1) – Cuatro Hachazos (1)

Talleres (4) – Esc. Dieguito (1)

Ateneo (1) – Las Flores (0)

El Silvido (0)- C. A. Itatí (0)

CATEGORÍA SUB-13

Esc. Dieguito (0) – Las Flores (2)

C. A. Itatí (0) – Las Malvinas (0)

