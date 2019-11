HAMILTON SE CONSAGRÓ SEXTUPLE CAMPEÓN DE LA FÓRMULA 1 Y SUPERÓ A FANGIO

Bottas fue el vencedor en Estados Unidos y el segundo puesto del británico le alcanzó para sumar su sexto título que lo posiciona a uno de Schumacher. Dejó atrás la marca del histórico piloto argentino, Juan Manuel Fangio.

El piloto británico del equipo Mercedes, Lewis Hamilton, se convertió en Campeón del Mundo de Fórmula 1 por sexta vez tras finalizar segundo una carrera que se llevó su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

El finés, que se impuso al británico en los últimos giros. Max Verstappen, con su Red Bull, completó el podio por detrás de los dos Mercedes.

Charles Leclerc (Ferrari) finalizó cuarto una carrera en la que los de Maranello han estado completamente fuera de juego, mientras que Alexander Albon (Red Bull) cerró el top5 tras una gran remontada.

Daniel Ricciardo (Renault) finalizó sexto seguido por los McLaren de Lando Norris y Carlos Sainz, séptimo y octavo respectivamente. Nico Hülkenberg (Renault) y Daniil Kvyat (Toro Rosso) cerraron el top 10.

Cuando los semáforos se apagaban en Austin y daban inicio a una carrera decisiva en términos del Campeonato del Mundo. En los primeros metros, hubo de todo, el protagonismo ha sido para Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes realizaron una gran salida, ganando el británico dos plazas y el holandés una. Una vez pasado el primer vértice, Bottas abría hueco con respecto al propio Verstappen.

Hablando de Vettel, que partía segundo, perdía posiciones con Hamilton, quien ascendía al tercer puesto, y con Norris y Ricciardo, cayendo el germano hasta la séptima posición y reportando problemas con la carga aerodinámica de su Ferrari por radio, además de rodar más lento que sus competidores.

Por otro lado, Alexander Albon y Carlos Sainz también tenían parte de protagonismo en la curva 1, tocándose ambos y viéndose obligado el tailandés a pasar por boxes, aunque sin consecuencias terminales para ninguno.

La carrera avanzaba y los huecos entre coches se abrían, momento en el que Vettel rompía la suspensión trasera de su Ferrari al pasar por el bache de la curva 9, quedando el alemán fuera de carrera.

Ya en la vuelta 24, Bottas alcanzó a Hamilton y le recuperaba la plaza, aunque el británico pasaba por boxes al final de ese mismo giro para realizar su única parada, cediendo además el puesto con Max Verstappen.

He’s just one away from matching the all-time record 👀@LewisHamilton became a six-time world champion in Texas today 🏆#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/11L1VkuZNr

— Formula 1 (@F1) 3 de noviembre de 2019