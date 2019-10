DURAS PALABRAS DE CRISTIAN TRAVERSO CONTRA DARÍO BENEDETTO

El ex defensor de Boca cuestionó a la dirigencia del Xeneinze por dejar ir al delantero al Olympique de Marsella antes de la definición de la Copa Libertadores, pero también disparó fuertemente contra el Pipa: «Vendió humo con la hinchada».

La lesión de Ramón Ábila complicó la situación de Boca de cara a la revancha ante River por Copa Libertadores. Sin su 9 titular y con problemas para reemplazarlo, Cristian Traverso apuntó contra la dirigencia y la criticó por haber dejado ir a Darío Benedetto, a quien además tildó de «vendehumo».

«Había dos posiciones opuestas: uno que se quería ir y otro que no tiene la mano firme. Los contratos se cumplen o, por lo menos, si el objetivo de la dirigencia es la Libertadores, mantener el plantel hasta diciembre. Después cualquiera que no quiera estar tiene que tener libertad: el que no quiere estar que se vaya, no hay ningún problema», aseguró el ex defensor

Luego, agregó: «Como llamamos en la jerga del fútbol, vendió humo con la hinchada diciendo que es de Boca. Con la plata de los demás es fácil hablar, pero Boca no es cualquier equipo».

Traverso, quien ganó siete títulos en el Xeneize, entre ellos la Copa Intercontinental del 2000 ante Real Madrid, criticó a su ex compañero Nicolás Burdisso, actual mánager del club: «Tuvo toda la responsabilidad, él dijo que Benedetto no se iba hasta diciembre porque había renovado su contrato». «No logró traer a un 9 de jerarquía y está a la vista», cerró.

