AFA: Cambios en el fútbol del interior

La Asociación del Fútbol Argentino informó a los clubes del interior del país la eliminación de los Torneo Federal B y C y la creación del Regional Federal de Fútbol Amateur.

DESPACHO N° 12.407

VISTO:

La necesaria reestructuración de los Torneos Amateur organizados por éste Consejo Federal como consecuencia del desarrollo de una política que fortalezca institucionalmente a las Ligas afiliadas que la componen

CONSIDERANDO:

Que conforme surge de lo dispuesto en el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y el Reglamento General del Consejo Federal del Fútbol Argentino, la organización y administración del fútbol del interior corresponden al Consejo Federal a través de sus Ligas afiliadas (art. 1º RGCF).

Que en consecuencia, se puede afirmar válidamente que se trata de un Consejo Federal de Ligas, las que se constituyen como las unidades políticas de nuestra organización.

Que sin perjuicio de ello, el Consejo Federal desde la temporada 1995/96, avanzó en el desarrollo de una política que tenía como objeto la organización de distintos torneos federales amateur que se caracterizaron por su masividad que, como veremos, influyeron negativamente en la vida institucional de las Ligas.

Que para llegar a tal conclusión no es ocioso recordar que hasta la temporada 1995/96 los torneos de las Ligas afiliadas adquirían una gran relevancia en la estructura de los torneos amateur de ascenso, habida cuenta de que los campeones de esos concursos clasificaban al recordado Torneo Regional que otorgaba dos plazas para la segunda categoría del Fútbol Argentino.

Que es fácil advertir que la relevancia deportiva adquirida por los Torneos de Liga era proporcional a la relevancia institucional que estas instituciones tenían dentro de la jurisdicción otorgada por el Consejo Federal.

Que en ese contexto, los Torneos de Liga eran para los clubes del interior el primer escalón para llegar al fútbol profesional, y esa situación los transformaba en torneos atractivos, jerarquizados, competitivos y que eran acompañado, en gran medida por la concurrencia de público en los estadios.

Que desde la creación de aquél Torneo Argentino “A” en la temporada 1995/96 hasta la fecha, aquellos conceptos que enaltecían los torneos organizados por las Ligas se fueron desnaturalizando, con consecuencias claramente negativas en la vida institucional y deportiva de estas instituciones.

Que a los fines de un mejor entendimiento de la situación planteada, resulta necesario hacer un análisis de cómo fueron mutando los diferentes torneos amateur organizados por el Consejo Federal.

Que hasta el año 1994 los campeones de cada liga afiliada obtenían una plaza para jugar el Torneo Regional, que se disputaba en una estructura de zonas regionales en una primera etapa, para luego ir disputando sistemas de play off hasta lograr uno de los dos ascensos a la segunda categoría del Fútbol Argentino (Hoy B Nacional).

Que para la temporada 1995/96, con la creación del Torneo Argentino “A” se agrega un escalón más en la carrera para llegar desde una liga hasta el fútbol profesional.

Este Torneo lo disputarían en sus inicios 32 clubes, constituyéndose en la tercera categoría del Fútbol Argentino, inmediatamente por debajo de la actual B Nacional y la puerta de acceso del Torneo Regional. Esta categoría es la equivalente al actual Torneo Federal “A” que en la temporada actual la disputan 39 clubes.

Que la creación del Torneo Argentino “A” bajó a los Torneos de Liga una categoría en la estructura de ascenso en el interior, sin embargo seguían siendo un escalón más para llegar al fútbol profesional, ya que cualquier institución que tenía proyección para llegar a los niveles más altos debía empezar por ganar el torneo local.

Que ello fue así hasta la temporada 2005/06 donde se crea desde el Consejo Federal el Torneo Federal “B”, que en la primera temporada lo disputaron 36 clubes invitados sin tener en cuenta mínimos criterios deportivos, y mucho menos habiendo participado las Ligas en dichas invitaciones.

Que a esta altura los Torneos locales habían bajado un escalón más en la estructura de ascensos, perdiendo en consecuencia atractivo, jerarquía y competencia, porque lo que antes era un Torneo Regional (tercera categoría) paso a ser Torneo del Interior primero y Torneo Federal “C” después (quinta categoría), y en donde ya el derecho a disputarlo no se adquiría deportivamente, sino que lo jugaba quien podía y, lo que es peor, cuantos podían.

Que así fue desvirtuándose los objetivos del Consejo Federal que siempre debió ser velar por los intereses de las Ligas, para pasar a ser un ente recaudador y organizador de Torneos masivos.

Que basta mirar como un Torneo amateur Federal “B” de 36 clubes en la Temporada 2005/06 paso a ser un Torneo de 48 clubes entre las temporadas 2006/07 hasta 2010/2011, para pasar a integrarse por 60 clubes en la temporada 2011/12, 100 clubes en la temporada 2012/13, 136 clubes en la temporada 2013/14, y así hasta llegar a los 160 clubes que disputaron el último torneo Federal “B” 2017.

Que igual camino siguió el Torneo Federal “C”, que desde hace varias temporadas lo disputan más de 300 clubes afiliados a todas las Ligas del País, debiendo decir que en la actualidad se encuentran disputándolo 360 clubes.

Que éste resumen de la historia de los torneos federales de carácter amateur es suficiente para advertir que la crisis institucional que atraviesan las Ligas afiliadas a lo largo y ancho del país no es como consecuencia de la negligencia de los dirigentes, sino que es producto de políticas del Consejo Federal que han fracasado, y que deben ser modificadas.

Que es innegable que un Torneo local organizado por una liga se vuelve vacío de contenido si más de la mitad de los clubes afiliados participan en los torneos federales; si es indistinto obtener el derecho a participar en los torneos federales amateur por invitación o por haberlo obtenido deportivamente; si las programaciones de los Torneos federales influyen en la programación de los torneos locales; etcétera. En conclusión, es innegable que los torneos locales organizados por las ligas se vuelven vacío de contenido bajo la estructura actual que tienen los torneos federales.

Que el diagnóstico es evidente. Los torneos federales masivos de carácter amateur, tal como hoy están concebidos, han generado una crisis deportiva e institucional a las ligas de fútbol afiliadas que requieren una inmediata solución.

Que tal solución es la reestructuración de los torneos amateurs organizados por el Consejo Federal, en coincidencia de lo que será la reestructuración de todos los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, en línea con la política de refundación que encabeza el Presidente Claudio Fabián Tapia.

Que en lo que respecta a la reestructuración de los torneos federales amateurs se debe tener como premisa que el principal objetivo será el fortalecimiento deportivo de los Torneos Locales, que estos se conviertan nuevamente en un escalón en la estructura de ascensos del interior, y estamos convencido que ello redundará en el fortalecimiento institucional de nuestras afiliadas.

Que el contexto desarrollado impone como primera solución a la consecución del objetivo planteado, la derogación de los Torneos Federales “C” y “B”, ambos de carácter amateur, implementándose una nueva estructura de ascenso al Torneo Federal “A” que tendrá su génesis necesaria en el Torneo Local.

Que de tal manera, nacerá para las Ligas afiliadas que quieran formar parte de la nueve estructura de torneos, la obligación de organizar un “Torneo Anual Clasificatorio”, cuyo campeón, o eventualmente quien obtenga el derecho deportivo según el criterio de cada liga, tendrá exclusivamente el derecho de acceder a una segunda etapa organizado por el Consejo Federal, denominado “Torneo Regional Federal Amateur”, que al igual que los Federales “C” y

“B” serán amateur y que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal “A”.

Que, si bien éste “Torneo Regional Federal Amateur” quedará sujeto a la reglamentación correspondiente, hay certezas sobre el mismo que valen la pena soslayarla en el presente despacho.

En primer lugar que el mismo será amateur, se desarrollará en el primer semestre del año 2019, y tendrá una particularidad respecto a la edición consolidada que se disputará en el año 2020, y tiene que ver con el derecho a participar que tendrán aquellos clubes que hoy integran el Torneo Federal “B”, razón por la cual la primera edición de ésta competencia la integrarán los Clubes que integran la categoría Federal “B” (140 clubes, teniendo en cuenta los 16 descensos de la pasada temporada y los 4 ascensos); los clubes que desciendan en la actual temporada del Federal “A” (8 clubes); los que asciendan en el actual Torneo Federal “C” (16 Clubes) y las plazas que le correspondan a cada Liga, que se deberán ser asignadas exclusivamente al club o a los clubes que adquieran el derecho deportivamente.

Que es menester aclarar que en los Tornes Clasificatorios organizados por las Ligas en la actual temporada y homologados por el Consejo Federal para la disputa del “Torneo Regional Federal Amateur” del año 2019, no habrá corrimiento de plazas. Ello significa que sólo podrán disputar éste Torneos aquellos clubes que obtengan la plaza deportivamente y no formen parte de los actuales Torneos Federales Amateur. A modo de ejemplo, si un club obtiene una plaza para disputar el “Torneo Regional Federal Amateur” por ser campeón de su liga, pero ya tiene el derecho a participar por integrar el Torneo Federal “B”, dicha plaza no podrá ser sustituida por quien lo siga en el orden de mérito deportivo del Torneo local.

Que ello obedece a que para la primera temporada del “Torneo Regional Federal Amateur” del año 2019 deben garantizarse más de 160 plazas para aquellos clubes que integran el Torneo Federal “B” que se deroga, incluidos los descensos del actual Torneo Federal “A” y los ascensos del actual Torneo Federal “C”. Para la Temporada 2020 el “Torneo Regional Federal Amateur” quedará consolidado, y el corrimiento de plazas solo será aplicable cuando el campeón del Torneo Anual Clasificatorio organizado por las Ligas sea un club afiliado a la misma que dispute Torneo Federal “A”, B Nacional o Superliga Profesional del Fútbol Argentino.

Que constituye también una certeza del “Torneo Regional Federal Amateur” que el mismo tendrá una estructura de competencia que utilizará un sistema de play off o eliminación directa, teniéndose en cuenta la regionalización para las primeras etapas.

Que, por último, el “Torneo Regional Federal Amateur” tendrá cuatro ascensos al Torneo Federal “A”, y aquellos clubes que no logren el ascenso en el año 2019, para volver a disputar la competencia deberán adquirir el derecho en su Liga de origen, quedando consolidada su estructura para la temporada 2020.

Que el cambio de paradigma que significa la reestructuración de torneo federales amateur que se viene desarrollando, le dará a las Ligas afiliadas las herramientas necesarias para el fortalecimiento institucional que perseguimos, razón por la cual éste cambio profundo en la política del Consejo Federal impondrá tanto a éste como a sus ligas afiliadas un esfuerzo mayor para estar a la altura de las nuevas reglas, y que sin dudas redundarán en su fortalecimiento institucional.

De tal manera, será menester que el Consejo Federal ejerza un exhaustivo rol de contralor respecto a los torneos de ligas que serán clasificatorios para el “Torneo Regional Federal Amateur”, ya que el cumplimiento de las normas serán requisito indispensable para que la liga pueda postular a sus representantes que obtengan el derecho deportivo a participar del “Torneo Regional Federal Amateur”

Que en ese contexto las Ligas deberán ir dando cumplimiento paulatinamente a todas las prescripciones del art. 12º del Reglamento General del Consejo Federal, pero fundamentalmente deberán, sin excepción, acreditar que se encuentran la Liga y sus afiliados, regularizada su situación jurídica, como así también que irán implementando el sistema de gestión y registración de jugadores “COMET”, y por supuesto, la realización de un “Torneo Anual Clasificatorio” con no menos de 10 clubes participantes.

En efecto, para que el Consejo Federal homologue el Torneo Anual Clasificatorio de una liga a los fines de la asignación de plazas deberá necesariamente acompañar una certificación del organismo local que regula las personas jurídicas donde conste la situación regular, tanto de la Liga como así también de los clubes participantes del torneo que no podrán ser menos de 10. Asimismo, deberán acompañar el certificado de aptitud física, de conformidad a la reglamentación, de todos los jugadores que integren la lista de buena fe de los clubes que participen en el Torneo Anual Clasificatorio. Y por último cada Liga deberá informar el avance respecto a la implementación del sistema COMET para la registración de jugadores.

Que, acreditados los cumplimientos de estos requisitos, el Consejo Federal homologará el Torneo Anual Clasificatorio y asignará una plaza para aquellas Ligas que organicen un torneo con no menos de 10 clubes y no más de 19, mientras que aquellas Ligas que organicen un Torneo con 20 clubes o más se le asignará dos plazas.

Que el Consejo Federal no desconoce el esfuerzo administrativo que significará para las Ligas producir los cambios, razón por la cual aportará las herramientas necesarias de logística y asesoramiento para el logro de los objetivos, teniendo especial relevancia la figura de las Delegaciones Federales que, asentadas en cada jurisdicción, actuarán como soporte institucional de las Ligas frente a los cambios que se producirán.

Que asimismo no puede dejar de soslayarse la situación de las Uniones Regionales de Liga, entendidas estas como aquella unión de hecho de ligas afiliadas para la realización de torneos oficiales, y que suple la exigencia de contar con al menos 10 clubes para el funcionamiento de una liga. En éste caso, cada liga integrante de la unión regional deberá acreditar los mismos extremos exigidos para las otras ligas (situación jurídica, implementación

del COMET), y a los fines de la plaza para el “Torneo Regional Federal Amateur” se considerará como una sola Liga, siempre que acrediten también la realización del Torneo Anual Clasificatorio con no menos de diez clubes debidamente afiliados y regularizados.

Que, por último, se garantizará la participación de las Federaciones y Uniones de Ligas debidamente reconocidas por éste Consejo Federal, quienes contarán también con una plaza para disputar el “Torneo Regional Federal Amateur”, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Que, sin perjuicio de lo manifestado, tanto el “Torneo Regional Federal Amateur” como las características sustanciales que deberá observar el “Torneo Anual Clasificatorio”, y la cantidad de plaza otorgada a cada liga, está sujeto a las reglamentaciones correspondientes, que exceden el objeto del presente despacho.

Que lo expuesto hasta aquí se enmarca en un proceso de refundación del fútbol argentino, y con el deber de insistir en que su objetivo es el fortalecimiento institucional de las Ligas que integran el Consejo Federal.

Que si bien el cambió puede calificarse de revolucionario, no es menos cierto que se trata de volver a los orígenes de un fútbol verdaderamente federal, en la reafirmación de que el Consejo Federal es un Consejo Federal de Ligas, y sin ligas fuertes, jamás podemos aspirar a un Consejo Federal fuerte, que represente lo que verdaderamente es, la organización deportiva con más instituciones y deportistas afiliados en todo el territorio de la República Argentina.

Que se impone dejar claramente establecido que los cambios expuestos tienen sustento en el Estatuto de AFA y en el Reglamento General del Consejo Federal, a saber:

De los arts. 10º inc. f) y 80º del Estatuto de AFA se desprende que son miembros de AFA las ligas organizadas bajo la órbita del Consejo Federal, reafirmándose éste principio en el art. 1º del Reglamento General del Consejo Federal (RGCF).

La estructura de la Liga se sujetará a sus propios estatutos y reglamentos, los que deberán observar los regímenes establecidos por el Consejo Federal, quien a su vez garantizará su autonomía y le acordará una jurisdicción (arts. 3º a 7º del RGCF).

Que asimismo las Ligas y sus afiliados deban tener su personería jurídica regularizada surge del art. 8º del RGCF y el art. 8º a 11º se establecen la competencia del Consejo Federal para homologar los estatutos de sus afiliadas.

Que el art. 12º del RGCF impone un concierto de obligaciones que deberán ser observadas por el Consejo Federal, y el presente Despacho no excede dichas obligaciones.

Que por lo demás, el RGCF establece las reglas de organización y funcionamiento del Consejo Federal, sólo haciendo mención a los Torneos Federal “C” y Torneo Federal “B” en lo que tiene que ver con las Licencias de Clubes y respecto a que los mismos deberán disputarse dentro del sistema de regionalización, herramientas que no serán ajena a ésta reestructuración y seguirán funcionando en el contexto de los nuevos torneos.

Que de lo expuesto se concluye que el objetivo del presente Despacho es la derogación de los Torneos Federal “B” y Federal “C”, cuya vigencia comenzará una vez finalizado el presente Torneo Federal “C” 2018, actualmente en disputa, dando el marco para la reestructuración de los nuevos torneos de liga y del “Torneo Regional Federal Amateur” que, si bien estarán sujeto a las reglamentaciones correspondientes, configuran la nueva realidad del Consejo Federal.

Que, por todo ello, y de conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y en el reglamento del consejo Federal, se

RESUELVE:

Art. 1º.- Dejar sin efecto a partir de la finalización del Torneo Federal “C” temporada 2018, los torneos organizados por el Consejo Federal del Fútbol Argentino denominados Torneo Federal “C” y Torneo Federal “B”.

Art. 2º.- Se establece la creación del “Torneo Regional Federal Amateur” a partir de la temporada 2019 (Primer Semestre), el que estará sujeto a las reglamentaciones correspondientes. –

Art. 3º.- Se deja establecido que aquellos clubes con derecho a participar del Torneo Federal “B” temporada 2018, que cumplan con los requisitos para participar en éste torneo, se encuentran clasificados para disputar el Primer “Torneo Regional Federal Amateur”. –

Art. 4º.- A los fines de la asignación de plaza a sus afiliados para la participación en el “Torneo Regional Federal Amateur”, se establece la obligación de las Ligas afiliadas a realizar un Torneo Anual Clasificatorio, el que deberá ser denunciado al Consejo Federal quien deberá homologarlo, previo análisis del cumplimiento de los requisitos, a saber: certificación de ser Persona Jurídica regularmente constituida tanto la Liga como los clubes afiliados participantes del torneo, que no podrán ser menos de diez (10); certificado de aptitud física, de conformidad a la reglamentación, de todos los jugadores que integren la lista de buena fe de los clubes que participen en el Torneo Anual Clasificatorio; y acreditar la implementación del sistema COMET para la registración de jugadores.

Art. 5º.- Se establece que, homologado el Torneo Anual Clasificatorio a la Liga afiliada, se le asignará una (1) plaza para el “Torneo Regional Federal Amateur” al campeón de la Liga que acredite la disputa del mismo con no menos de diez (10) clubes y no más de diecinueve (19); y dos (2) plazas para campeón y subcampeón de la Liga que acredite la disputa del Torneo con veinte (20) o más clubes afiliados.

Art. 6°. – Se establece que homologado el torneo clasificatorio a la Federación o Unión de Ligas debidamente reconocida e integradas por Ligas que cumplen los requisitos establecidos en el art. 5°, se le asignará al campeón una (1) plaza para el “Torneo Regional Federal Amateur”.

Art. 7º.- Comuníquese; publíquese y manténgase en Secretaria a sus efectos. –

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de febrero de 2018.-

FIRMAN EL DESPACHO

JAVIER TREUQUE (Secretario General CF) y PABLO TOVIGGINO (Presidente Ejecutivo CF)

