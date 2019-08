UN CAMIÓN DEL MUNICIPIO DE SAUCE DE LUNA HACIA EXTRACCIÓN DE BROZA SIN CONTROL DE UN PREDIO FISCAL

En Diamante, los vecinos alertaron sobre camiones de Sauce de Luna que salían cargados con broza de un predio fiscal, dado que desde la Municipalidad les decían que no podían arreglar las calles porque carecían de aquel material. Ediles del Frente para la Victoria pidieron informes sobre la extracción, supuestamente “sin respaldo alguno”, que no fueron respondidos por el Ejecutivo.

Entre las cláusulas que se convinieron en el convenio marco de colaboración recíproca que rubricaron el 23 de mayo de 2019 los presidentes municipales, Lénico Orlando Aranda, en representación de la Municipalidad de Diamante, y Pedro Oscar Aliano, por la Municipalidad de Sauce de Luna, se destaca que “las partes acuerdan realizar medidas y acciones de colaboración recíprocas para todo tipo de actividad convenientes para ambos municipios, en cuanto a la optimización de servicios que estas presten”; que “el plazo del convenio es indeterminado”; y que “las partes convienen que la totalidad de las contingencias litigiosas que puedan derivárseles de este convenio, las someterán a los Tribunales Federales competentes de la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos”.

Según pudo determinar El Diario por fuentes consultadas, “la extracción de la broza se viene realizando desde el año pasado, siempre sin respaldo alguno”. En el comienzo, el material “se usó para un camino que construyó una arenera para viviendas hechas por terceros”, añadiéndose que “se calcula que en los últimos meses salían dos equipos de camiones por día, lo que significarían unos 40 metros cúbicos por vez”. En abono de esta proyección estimativa, se indicó que de acuerdo “al pozo o cava que quedó, podría significar que se retiraron más de 1.600 metros cúbicos”.

Las fuentes indicaron que “el convenio así redactado, en ningún momento lo habilita (al municipio) al intercambio de bien alguno, haberlo hecho no solo podría haber generado un daño económico y ambiental importante sino que además lo pone a tiro de una denuncia penal que por estos días está siendo evaluada seriamente en ámbitos políticos de Diamante”. En este sentido, se señaló que lo que se procura es que “el Ejecutivo local dé las explicaciones sobre el tema, cosa que hasta el momento no ha sucedido”.

Vecinos de Diamante fotografiaron a los camiones de Sauce de Luna transportando la broza que sacaban de una cava, en un terreno que pertenece al municipio.

Sin explicación

Las fuentes precisaron que “en Diamante hace más de tres meses que se le reclama al Intendente de Cambiemos por un convenio que firmó con su par de Sauce de Luna, y por el cual se han extraído de un predio municipal cientos de metros cúbicos de broza sin ningún tipo de explicación”.

La situación no es una novedad en Diamante. Se conoció por la publicación que realizó el sitio local Blanca Ciudad Noticias a mediados de mayo, haciéndose eco del alerta que hicieron “vecinos preocupados porque veían como a diario circulaban camiones de la municipalidad de Sauce de Luna cargados con broza hacia aquella localidad, siendo que el municipio local informaba a los diamantinos que no podía realizar el arreglo de calles por no disponer de dicho material”.

Orgánica

A partir de la puesta en exhibición de la extracción, el bloque de Concejales del Frente Justicialista realizó pedidos de informes al Ejecutivo para que dé cuenta de la situación. Según se precisó, aún no fueron respondidos. En el pedido, se requirió que se precisen los alcances del convenio, habida cuenta que, según se señaló, de acuerdo a lo que “establece la Ley Orgánica de Municipios, el Ejecutivo no podrá enajenar bienes sin la aprobación por parte del Concejo de dicha enajenación”. Ante la falta de respuestas del Ejecutivo diamantino, los concejales que solicitaron el informe, se contactaron con sus pares de Sauce de Luna para ver si por su intermedio lograban acceder al convenio que le era retaceado en su jurisdicción.

Según se indicó a El Diario, “grande fue la sorpresa cuando los ediles de Sauce de Luna les hicieron llegar una copia del convenio”. Además se indicó que “el convenio, guardado bajo siete llaves en Diamante, establece un acuerdo de colaboración recíproca para la realización de ‘actividades’ convenientes para la optimización de ‘servicios’, pero en ningún momento habla de intercambio de bienes, lo cual hubiera requerido aprobación por parte del órgano legislativo”.

Llamativo

Las fuentes consultadas por El Diario destacaron que “un punto llamativo del convenio es que establece a los Tribunales Federales competentes de la ciudad de Diamante como lugar donde se someterán las partes para la resolución de cualquier tipo de litigio que pudiese presentarse, lo realmente extraño es que en Diamante no existen Tribunales Federales”. En Entre Ríos sólo existen Tribunales Federales en Paraná, Concepción del Uruguay, Victoria, Concordia y Gualeguaychú.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...